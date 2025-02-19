«Мы в этой ситуации разобрались»: Никас Сафронов отреагировал на новости о седьмом внебрачном сыне

19 февраля в СМИ появились сообщения о том, что у Никаса Сафронова нашелся седьмой внебрачный сын Гибас Вакарис. По данным журналистов, мужчина подал исковое заявление об установлении отцовства в Пресненский районный суд. Однако сам Никас отрицает родство с Гибасом. Художник прокомментировал новость о седьмом внебрачном сыне в беседе с сайтом «Страсти».

Никас согласился с мнением сына Луки, который назвал Гибаса очередным мошенником, желающим завладеть его деньгами.

«Мы в этой ситуации разобрались еще полгода назад. Это ещё один подобный, к сожалению, случай. Люди, наверное, хотят, чтобы их позвали на ток-шоу, заплатили денег. К сожалению, таких становится все больше. Удивительно другое — это впервые, что такой человек — гражданин недружественной страны. Мы все проверили, никакого отношения, к нему мы не имеем» — заявил Никас Сафронов.

По данным СМИ, объявившийся «сын» художника может проживать в Клайпеде.

Ранее Никас Сафронов дал интервью сайту «Страсти», в котором рассказал о дружбе с Моникой Беллуччи, самом необычном заказе и любовной драме. Полный материал читайте здесь.