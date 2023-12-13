«Мы разошлись еще до популярности трека»: автор «Оды нашей любви» рассказал, кому посвящена песня

Трек «Ода нашей любви» знают миллионы россиян. В сердцах людей он вызывал не меньшие переживания, чем настоящие отношения и чувства. Однако мало кто знает, как была написана композиция и кому она посвящена. Об этом автор суперхита Владимир Солдатов рассказал сайту «Страсти».

На создание текста у артиста ушло не так много времени. По словам Владимира, ему потребовалось для этого 40 минут — столько занимал путь с работы до дома. А посвящался будущий суперхит девушке, с которой у певца на тот момент были отношения.

«Он (трек — Прим. ред.) был посвящен моей бывшей девушке, с которой на тот момент у нас были отношения. С девушкой мы разошлись еще до популярности трека», — рассказал Солдатов.

Ранее автор «Оды нашей любви» рассказал о похищении Золотого граммофона за песню. Ценная награда пропала из студии музыкальной группы Т9.