«Мы и внешне похожи со Страшилой»: победитель «Аватара» IVAN рассказал о сложностях шоу

Артист IVAN рассказал о своей победе в шоу «Аватар». На протяжении всего сезона ему удавалось запутывать жюри и удивлять зрителей разнообразными номерами. В интервью порталу «Страсти» певец признался — опыт был интересный, но не сложнее участия в проекте «Маска».

По словам IVAN, он согласился сразу, когда ему предложили сняться в «Аватаре». Из-за того, что он уже был в «Маске», то хорошо знал всю команду и был уверен – все будет хорошо.

«После «Маски» я особых сложностей не испытывал. Нужно было адаптироваться к тонкостям захвата движения: руки слишком близко к себе нельзя прижимать, голову можно поднимать до определенной высоты», - поделился артист.

В проекте IVAN достался персонаж Страшила. И хоть у многих этот герой не вызывает симпатию, певец оказался им полностью доволен.

«Персонажа выбрал сразу, мы и внешне похожи со Страшилой», - пошутил исполнитель.

Уже в финале жюри приняло решение разделить первое место. Вместе с IVAN победу одержала певица Диана Анкудинова. Впрочем, артист из-за этого не расстроился.

«Каждый эфир мог быть для меня последним и, конечно же, я до конца не знал, стану ли победителем, но настрой всегда был боевой. Совсем не расстроился, что разделил первое место с таким мощным вокалистом, как Диана. Мне это даже было отчасти приятно», - поделился IVAN.

В интервью артист также отметил — если выбирать между «Аватаром» и «Маской», то второй проект гораздо сложнее. Дело в том, что в нем нужно выступать на сцене в костюме, который может быть неудобный, большой, слишком теплый или узкий.

«В «Маске» было сложнее из-за самого костюма. После номера я вылезал из него насквозь мокрый. К тому же на сцене был маленький обзор. Но если бы мне предложили ещё раз принять участие, ни на секунду не сомневаясь, согласился бы повторить это приключение», - рассказал певец.

Полное интервью с IVAN для портала «Страсти» читайте на нашем сайте.