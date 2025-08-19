«Мы готовы предоставить 7 дней на опровержение»: участница вечеринки с Ковальчук подает на нее в суд в 3 странах

Участница вечеринки с изувеченной моделью Марией Ковальчук Милена Долганова вместе со своим юристом подготовила иск по факту публичной клеветы. Она заявила, что собирается подать его в суды трех стран — Украины, Норвегии и ОАЭ. Подробности девушка раскрыла в беседе с сайтом «Страсти».

История Марии Ковальчук стала известна весной 2025 года. Модель нашли в окрестностях Дубая с тяжелыми травмами. Слухи по поводу того, кто ее покалечил, ходили разные. СМИ даже сообщали, что девушка принимала участие в вечеринке с шейхами, за которую ей заплатили деньги. Но, придя в себя, Мария озвучила совсем другую версию случившегося. По ее словам, над ней поиздевались молодые люди из России, в числе которых Милена Долганова.

После публичных оскорблений со стороны Ковальчук Милена связалась с представителями СМИ и заявила — все, что говорит Мария, является ложью. По ее версии, девушку никто в компании не задирал, и на самом деле именно она вела себя странно. Она утверждает, что Мария делилась мыслями о самоубийстве, путалась в словах.

Так как после интервью Ковальчук Ксении Собчак репутация молодых людей, которые были с ней на вечеринке, испортилась, Милена решила действовать решительно и обратилась к юристу. Вместе с ним она составила иск по факту клеветы. Однако перед тем, как подать в суд, она еще раз связалась с Марией и ее мамой, чтобы попытаться все решить мирным путем. Девушка требует публичного опровержения.

«Мы пообщались с юристами, у нас полностью все документы для иска готовы. Но мы решили попробовать решить весь вопрос мирным путем. Я написала вчера и матери, и самой Марии Ковальчук о том, что мы готовы предоставить им 7 дней на опровержение, чтобы они публично просто признали настоящую правду, сказали, что все сказанное — ложь, чтобы дальше не продолжать судиться. Суд, по предположениям юристов, будет длиться минимум полгода. Будут огромные компенсации, штрафы и уголовная ответственность, потому что они наклеветали не только на нас, но и на правоохранительные органы», — заявила Долганова.