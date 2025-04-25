«Мы договорились»: Лель рассказала о ревности дочери к ее ухажерам

Певица Катя Лель призналась, что дочь ревнует ее к ухажерам. Об этом стало известно «Страстям».

Катя Лель посетила концерт МУЗ-ТВ «Золотые Хиты». Певица ответила на вопрос журналистов о том, как 15-летняя дочь Эмилия реагирует на ухажеров знаменитости.

По словам Лель, ей пришлось долго обсуждать с девочкой необходимость романов с мужчинами.

«Как-то она сказала: "Мам, а зачем вот этот человек оказывает тебе внимание?". Я сказала, доченька, так жизнь устроена, что люди должны жить вместе. Потому что твоя мама молодая, красивая. Естественно появляется внимание. Она сначала задумалась, внутри она сопротивлялась. И я ей сказала: "Будет счастлива мама, будет счастлива доченька". Она сказала, молодец мама, я запомнила эту фразу. Поэтому мы договорились», - объяснила Лель.

Кроме того, певица вспомнила случай, когда она отдыхала вместе с дочкой и решила взять ее с собой на свидание. Когда Лель дотронулась до руки ухажера, Эмилия тут же потребовала перестать трогать незнакомца.