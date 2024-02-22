Музыкальный критик Бабичев объяснил феномен популярности певицы Zivert

Музыкальный критик Бабичев заявил, что успех Zivert заключается в ее харизме. Об этом стало известно «Страстям».

Последние годы песни Юлии Zivert штурмуют топ-чарты России, а ее концерты проходят с аншлагами. По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, секрет успеха кроется в харизме певицы.

«На сцене она умудряется заполонить собой все пространство. От того, что ты практически сразу находишься в эпицентре ее шоу, наверное, это и ценно. Зритель это ощущает и сразу же начинает кайфовать без раскачки», — объяснил он.

Эксперт добавил, что певица появилась в тот момент, когда аудитория нуждалась в новых голосах и современной музыке.

«На сцене были одни и те же. Какое-то засилье артистов поколения девяностых, начала нулевых. Практически никого яркого не появлялось», — рассказал он.

Похвалил Бабичев и голос исполнительницы, добавив, что она могла бы представлять Россию на «Евровидении».

«Когда мы еще участвовали в „Евровидении“, я, как эксперт этого конкурса, предполагал, что она могла бы находиться в каком-то таком шорт-листе тех артистов, которые могут представить Россию», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что певица Zivert отменила выступления до осени из-за сильных болей в спине.