«Мужик — профессионал»: сколько Виктор Салтыков зарабатывает на корпоративах

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» поделился мнением о гонорарах певца Виктора Салтыкова за выступления на корпоративах, а также затронул тему многолетнего скандала после его развода с Ириной Салтыковой.

«По поводу точной суммы гонорара не скажу. Потому что мы с ним ни разу не сотрудничали. Пересекались только на ток-шоу и концертах. Думаю, полтора миллиона он получает. Мужик — профессионал, талантливый. С ним любят работать организаторы», – поделился Сергей.

Отдельно Дворцов прокомментировал, влияет ли на популярность Виктора Салтыкова громкий скандал, сопровождавший его развод с Ириной Салтыковой.

«Вы знаете, мне кажется, влияет в любом случае. Этот шлейф тянется по чуть-чуть, по чуть-чуть, но он тянется», — заявил он.

Рассуждая о пользе или вреде таких историй для артистов, продюсер добавил, что кому-то из них такие скандалы добавляют популярность. Но некоторые заказчики принципиально не связываются с подобными звездами.

