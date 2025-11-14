Алкоголь, драки с женой и отношение к Пугачевой: как живет Виктор Салтыков
Голос Виктора Салтыкова в 80-х звучал из каждого магнитофона, а его хиты «Белая ночь» и «Улетели листья» до сих пор просят петь на концертах. Бывший солист «Форума» и «Электроклуба» прошел путь от всесоюзной славы до сольного творчества, и продолжает писать новые песни.
Но в его жизни были не только радостные моменты, а еще и алкогольная зависимость, скандальный развод с Ириной Салтыковой и обиды родной дочери. После какого случая артист решил закодироваться, как он относится к СВО и отправит ли сына служить в армию, читайте в материале сайта «Страсти».
Биография Виктора Салтыкова
Виктор Салтыков родился 22 ноября 1957 года в Ленинграде. Его отец трудился на заводе, а мать была инженером. Когда мальчику исполнилось 12 лет, его отец умер, воспитанием занимались мать и тетя.
В детстве Виктор увлекался спортом. Он играл в футбол и в хоккей, а также серьезно занимался большим теннисом. Его тренером была заслуженный наставник Татьяна Налимова. Но главной страстью всей его жизни стала музыка. Уже в свои ранние годы он очень любил петь как дома, так и в школе. Для того чтобы развить его природный талант, мать записала его в детскую хоровую капеллу.
В 14 лет мама подарила сыну гитару, это стало переломным моментом в его судьбе. Он самостоятельно научился на ней играть, а позже пошел заниматься в музыкальный кружок. На Виктора оказало влияние творчество группы The Beatles. Он заслушивался их альбомами и старался подражать ливерпульской четверке. Юноша хотел купить магнитофон, поэтому пошел подрабатывать на стройку и даже разносил газеты.
После окончания средней школы Салтыков поступил в техникум, где получил профессию техника-технолога. Затем, во время службы в Германии, он освоил военную специальность радиста, но при этом продолжал петь и играть в армейском ансамбле. После завершения службы он поступил в Институт инженеров железнодорожного транспорта, чтобы выполнить давнее желание своей матери. Однако именно в стенах этого института он познакомился с Теймуразом Боджгуа и совместно с ним основал свою первую музыкальную группу под названием «Демокритов колодец».
Начало карьеры Виктора Салтыкова
В 1983 году Виктора Салтыкова пригласили в музыкальный коллектив под названием «Мануфактура». Группа произвела настоящий фурор на Ленинградском рок-фестивале благодаря композиции «Миллионный дом». Эта песня получила широкое признание и заняла первое место, а Виктор Салтыков удостоился Гран-при как лучший вокалист фестиваля. На том концерте присутствовал Александр Назаров, который как раз подыскивал себе певца для группы «Форум» и обратил внимание на молодого талантливого Салтыкова.
До своего перехода в группу «Форум» коллектив «Мануфактура» выпустил два альбома. Участники уделяли очень много внимания своему внешнему виду: стильные прически и модная одежда стали их настоящей визитной карточкой. Однако со временем Виктор Салтыков понял, что настоящий успех артиста определяется не только его внешностью.
После того как основные участники группы «Мануфактура» ушли служить в армию, Виктор Салтыков стал полноценной частью коллектива «Форум». Именно в качестве солиста этой группы о нем заговорили во всем Советском Союзе. А такие песни, как «Белая ночь», «Улетели листья», «Островок» и многие другие, стали настоящей классикой советской эстрады. Музыканты объездили с гастролями всю страну, собирая полные залы. Популярность коллектива достигла такой невероятной степени, что поклонники иногда устраивали самые неожиданные вещи — сам Салтыков вспоминал, как однажды фанаты подняли их автомобиль и пронесли на руках несколько метров.
Вскоре Виктор получил предложение присоединиться к московской группе «Электроклуб», и его место в коллективе «Форум» занял Сергей Рогожин. Приглашение поступило от самого композитора Давида Тухманова, который в то время писал для группы песни. Салтыков заменил в группе Игоря Талькова, ушедшего из коллектива ради сольной карьеры. В новом составе «Электроклуб» очень быстро завоевал молодежную аудиторию, выпустив такие хиты, как «Ты замуж за него не выходи». Концерты группы проходили практически ежедневно, а популярность артистов продолжала стремительно расти.
Несмотря на успех, Виктор Салтыков в конечном итоге принял решение покинуть «Электроклуб», чтобы стать сольным исполнителем.
Сольная карьера Виктора Салтыкова
С начала 1990-х годов Виктор Салтыков начал выступать сольно, и очень удачно. Первый альбом артиста под названием «Армия любви» вышел в 1991 году и включал в себя восемь треков. Вся страна напевала такие хиты, как «Танечка, Танюша», «Серебряный ветер» и «Шаг за шагом», а также другие популярные композиции. Он продолжал активно выступать с концертами, а затем принял важное решение переехать из родного Санкт-Петербурга в Москву.
Выпустив несколько успешных альбомов, Салтыков на некоторое время ушел в тень, чтобы в 2000-е годы снова вернуться на большую сцену и начать выпускать новые хиты. На фестивале «Песня года» в 2004 году Виктор Салтыков в дуэте с певицей Татьяной Овсиенко исполнил композицию «Берега любви», которая стала одной любимых у слушателей.
Затем Салтыков продолжал выпускать новые альбомы, однако они уже не имели такого громкого успеха, как его раннее творчество. Кроме того, в этот период у него началась активная семейная жизнь. Поэтому Виктор выступал уже не так много и часто, как в прежние годы.
В начале 2010-х годов он создал концертную программу «Лучшее», приуроченную к своему юбилею, записав для этого дуэты с такими исполнителями, как Татьяна Буланова, Алена Апина, Наталия Гулькина, Кай Метов и Светлана Разина.
В 2014 году вышла его новая композиция «Невесомость» и сборник лучших хитов. Певец уловил танцевальные течения и решил сотрудничать с известными диджеями. Были записаны ремиксы на его главные хиты. Кроме того, Виктор Владимирович занялся преподавательской деятельностью в Академии искусств, основанной им совместно с Александром Ягьей.
Сейчас Салтыков продолжает выступать с концертами на различных концертных площадках страны. По большей части он представляет ностальгическую программу, которая особенно интересна старшему поколению слушателей.
Также певец принял участие в новом сезоне популярного шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение». Члены жюри были рады вновь увидеть артиста на сцене и практически не критиковали его выступления. В финале проекта артист разделил первое место с певцом Шурой — оба участника получили по 67 баллов от жюри.
Сергей Соседов про популярность Виктора Салтыкова
Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» высказался о творчестве и таланте певца Виктора Салтыкова. Во время съемок передачи «Суперстар!» он не всегда давал артисту положительные комментарии. Но сейчас подчеркнул, что их у них сложились прекрасные личные отношения.
Критик также выразил недовольство работой СМИ, которые, по его словам, искажают его мнение об артистах.
«В последнее время разные интернет-порталы сильно искажают мое мнение о разных артистах — передергивают фразы, вычленяют их из контекста. Я уже боюсь что-либо комментировать», — заявил Соседов.
Касательно Виктора Салтыкова он все же высказался.
«О Вите Салтыкове я говорил ранее очень много и у меня с ним прекрасные отношения. В частности, он выиграл один из сезонов конкурса «Суперстар» на НТВ, где я был членом жюри. Я думаю, это о многом говорит», – поделился критик.
Соседов категорично высказался о вокальных данных артиста, заявив: «И вопрос, умеет ли петь Салтыков, вообще не стоит. Как говорится, если он не умеет петь, то кто тогда умеет…».
На вопрос о будущих успехах певца критик ответил философски.
«А есть ли успех или будет ли новый успех, это гадание на кофейной гуще. Артист прекрасно выступает, у него есть своя аудитория и у нее он всегда будет иметь успех», – добавил Сергей.
Личная жизнь Виктора Салтыкова
Виктор Салтыков во времена своей работы в группе «Форум» встретил будущую жену Ирину Салтыкову. Их знакомство состоялось в 1985 году в городе Сочи, когда блондинка пришла на концерт популярной группы — Виктор заметил симпатичную девушку в толпе и после выступления пригласил ее на свидание. Между молодыми людьми завязался роман, и вскоре Ирина переехала к любимому в Москву.
Вскоре выяснилось, что девушка беременна — и хотя Виктор в то время активно гастролировал, Ирина твердо решила оставить ребенка. Пара поженилась. В 1987 году у них родилась дочь, которую назвали Алисой.
С годами в отношениях супругов возникли серьезные проблемы. По словам самой Ирины Салтыковой, основной причиной семейных конфликтов стали карьерные трудности Виктора, его увлечение алкоголем и измены. Певица заявила, что не смогла простить мужу предательство, и их брак завершился громким разводом.
Виктор же говорил, что жена имела завышенные ожидания и постоянно стремилась к роскошной жизни, которую он не мог ей обеспечить. Также он утверждал, что Ирина активно вмешивалась в его профессиональную деятельность. Это, по его словам, осложняло его отношения с коллегами по сцене и в конечном счете привело к разладу в группе «Электроклуб».
«Она постоянно вбивала мне в голову, что можно выступать и одному. Говорила: «Сколько ты еще будешь всех кормить»? Аллегрова споет свои четыре песни и уходит, а на тебе же все выезжают. Однако почему-то на гастролях она живет в люксе, а ты — нет», – вспоминал артист.
Салтыков также резко высказывался в адрес бывшей жены и призывал изолировать ее от общества.
«Она меня не била, но царапала как кошка. У меня все лицо было в царапинах. Ребята из «Электроклуба» подтвердят. Она несет такие вещи! Любая женщина, которая потеряла хорошего мужчину, в нашем мире может говорить бред. Это надо как-то контролировать. Понимаете, это был самый настоящий кошмар. Ирина кидала в меня ножи, что только мне в голову не летело. Есть женщины, которых надо изолировать от общества, от мужчин. Я Ирину Салтыкову в жизни не ударил. Я получал от нее гораздо больше. Самое главное, что сейчас для меня это перевернутая страница», — делился певец.
После скандального развода отношения Виктора с дочерью Алисой не сложились. Мужчина винит в этом бывшую жену, которая, по его словам, сознательно препятствовала их общению. В программе «Судьба человека» Алиса Салтыкова рассказала, что практически не контактирует с отцом, но выразила готовность наладить связь, если он сделает первый шаг.
«У нас были хорошие отношения, но, думаю, мама помогла Алисе как-то по-другому воспринимать все. Она обиделась на какое-то мое интервью. Я ведь всегда молчал, а тут им не понравилось, что я что-то сказал. Мы с Алисой сейчас не на связи, но наступит время, когда все изменится. Просто кое-кто не хочет делать шаг. Когда я обижался на родителей, то всегда сам подходил. Мне кажется, дети должны первыми делать шаг, если есть недомолвки. Несмотря на все это, Алиска моя дочь, я ее очень люблю», – говорил музыкант в беседе с журналистами.
Ссоры с Салтыковой на протяжении 30 лет
С момента развода артистов прошло много лет, но они продолжают вспоминать друг о друге. Поклонники отмечают, что Ирина куда чаще высказывается в адрес экс-супруга. Они связывают это с тем, что женщина так и не вышла больше замуж. Хотя ей приписывали романы с известным хоккеистом Павлом Буре, разными олигархами и популярными актерами.
«По ее мнению, любая моя фраза, даже сказанная мимоходом или вскользь, обязательно адресована именно ей. Как мудро сказал мой отец: «Не трогай, не будет пахнуть». Дело в том, что я лично стараюсь помнить только хорошее из нашей совместной жизни, а все плохое хочется оставить далеко за бортом. Мы же не просто так разошлись, мы действительно не подходили друг другу по характерам. Ира — очень сложный по натуре человек. Я же сделан из совершенно другого теста, и для меня женское олицетворение выглядит совершенно иначе. Я видел в наших отношениях какие-то тревожные моменты еще в начале, но наивно думал, что с годами все недостатки пройдут сами собой», —рассказал артист в одном из интервью.
Громкие откровения Ирины Салтыковой тоже не остались без внимания ее бывшего мужа. Она публично заявляла о том, что у Виктора во время гастролей была связь с несовершеннолетней девушкой.
«Вы больше слушайте разные Ирины рассказы. Она про меня что только не говорит и не придумывает! Я уже вообще должен постоянно в клинике лежать, если верить всем ее словам. Зачем вообще ее слушать? Человек уже окончательно выжил из ума!» — эмоционально отвечал певец.
Второй брак Виктора Салтыкова и рождение детей
После громкого развода с Ириной Салтыковой Виктор женился на Ирине Метлиной. По данным СМИ, знакомство будущих супругов произошло еще до того, как певец окончательно расстался со своей первой супругой. Как это уже было в его первый раз, они встретились на концерте — на тот момент будущей супруге Виктора было 17 лет. На предложение сходить вместе на свидание юная девушка ответила вежливым отказом. Однако затем они совершенно случайно встретились на улице, артист попросил номер телефона девушки.
Роман стремительно закрутился, первая жена Салтыкова подозревала супружескую измену, но сам певец не хотел бросать свою маленькую дочь Алису. В конечном итоге супруги все-таки развелись, однако поначалу и с Ириной Метлиной Виктору пришлось временно расстаться.
Девушка в это время получила образование, успела пожить некоторое время за границей, а после возвращения в Москву решила снова встретиться с любимым музыкантом. С того самого момента они больше никогда не расставались. Виктор Салтыков часто говорит о Метлиной как о человеке, подарившем ему душевный покой и настоящее семейное счастье.
В 1995 году у пары родилась дочь Анна, которая продолжила семейную творческую династию. Она получила музыкальное образование в Лондоне, а затем начала выступать на сцене под творческим псевдонимом Анна Мун. Девушка приняла участие в популярном шоу «Новая Фабрика звезд», где вместе с отцом исполнила его хит «Улетели листья».
В 2008 году в семье родился сын. Святослав Салтыков увлекается спортом – большим теннисом и далек от шоу-бизнеса.
«Когда моя жена забеременела нашим сыном, мне было уже 50 лет. Жена тогда с юмором сказала: «Я думала, ты уже и не способен на такие подвиги». На самом деле после рождения нашего Святослава у меня произошло полное переформатирование жизненных ценностей. До этого я не знал, что делать дальше. В карьере, казалось, всего добился, старшая дочка уже взрослеет. А тут — совершенно новая жизнь, новые краски и смыслы», – делился музыкант.
В интервью 2020 года Виктор Салтыков признался, что мечтает снова стать отцом, но боится возрастных рисков. Также он рассказал, что после свадьбы дочери они не утратили связь и хорошо общаются.
«Единственное, чего бы я по-настоящему хотел, — это лет эдак через сто пятьдесят воскреснуть и посмотреть, что же произошло в мире, как он изменился. Так хочется заглянуть в будущее. Потому что то, что сегодня творится или не творится в мире… Мир просто сошел с ума. Меня немножко это тревожит, как и большинство людей на этой планете… Хотел бы, чтобы мои дети были по-настоящему счастливы. Чтобы они нашли себя в жизни, чтобы приходили на мою могилку здоровенькими, успешными в своей профессии. И чтобы мои родственники, которые старше меня или младше, могли пожить как можно дольше. Чтобы мои друзья, люди, которые меня окружают, не страдали», — рассказывал артист в программе «Дискотека Дискотек» на телеканале RU.TV.
Сваха о ссорах Виктора Салтыкова с первой женой и новом счастье в нынешнем браке
Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о личной жизни певца Виктора Салтыкова и раскрыла, по ее мнению, причины затяжного конфликта музыканта с его первой супругой, Ириной Салтыковой.
Эксперт напомнила, что Виктор сейчас является примерным семьянином и добропорядочным отцом. По словам Осиповой, в свое время артист прошел огонь, воду и медные трубы, вкусив все «прелести» звездной жизни со своей первой супругой.
«То, что после такой бурной творческой деятельности он смог обрести тихую гавань в браке со своей второй супругой, тоже Ириной, является большой удачей», – отметила сваха.
Осипова напомнила, что бывшие супруги до сих пор выясняют отношения на тему, кто кого больше обидел. Причем, по ее словам, именно от Ирины (экс-жены), а не от Виктора, больше обид и претензий, а он, как настоящий мужчина, все больше извиняется и оправдывается.
Сваха обратила внимание, что со своей нынешней супругой Виктор познакомился, когда та была совсем юной девушкой, а он уже был мудрым и опытным мужчиной, и вот уже более 30 лет их союз является образцово-показательным среди представителей шоу-бизнеса.
На вопрос о том, как же так вышло, что крепкую семью Виктор смог создать только со второй попытки, Осипова ответила: «Дело в том, что Виктор и Ирина идеально подходят друг другу».
Она пояснила, что он – «Скорпион» (четверка), ему необходимы принятие, забота и признание его мужского и творческого начала, а она – «Дева» (двойка), ей необходимо обязательно проявлять эмпатию и заботу в отношениях, она нацелена на семью и служение своему мужчине (в хорошем смысле этого слова).
«Они полностью удовлетворяют эмоциональные потребности друг друга, она дает ему любовь и заботу, он ей защиту и мужское плечо. Это происходит просто, без напряга, гармонично и естественно», – заявила эксперт.
Причину же продолжающихся нападок со стороны первой супруги певца, Ирины Салтыковой, сваха видит в том, что та «до сих пор не может принять тот факт, что ее «никчемный бывший муж, алкоголик и абьюзер» может быть кому-то нужен, да еще и реализоваться в новом, счастливом браке, «завязать» с вредными привычками, иметь молодую жену красавицу, да еще и родить двух детей!»
«Она до сих пор не может простить и отпустить, хотя прошло уже более 30 лет, и не надо быть великим психологом, чтобы невооруженным взглядом увидеть ее бурные эмоции на любую тему отношений с бывшим супругом, которые она не в силах скрыть», – сказала Осипова.
На взгляд эксперта, счастливые люди себя так не ведут. Она посоветовала Ирине встретить мудрого и спокойного мужчину, который благосклонно и с пониманием примет ее «непростой, местами, мужской характер».
Виктор Салтыков после начала СВО
Артист признался, что после объявления специальной военной операции (СВО) он испытал чувство шока.
«Для меня это был определенно неприятный момент, хотя я внутренне понимал, почему это в конечном итоге произошло. На протяжении этих восьми и даже больше лет я активно много гастролировал по разным странам. Я регулярно ездил и на Украину с концертами, но потом эта дорога была полностью закрыта для меня еще в 2019 году. Я успел побывать на Украине около трех раз, а на четвертый раз меня уже не пустили через границу. Я тогда сразу понял, что дело принимает серьезный оборот и что у нас действительно не ладится с Украиной никак», — откровенно рассказал он в интервью.
Виктор Салтыков считает, что именно украинское правительство виновато в резком накале ситуации между двумя странами.
«Если совершенно честно сказать, Украина нас предала. Вот это мое твердое мнение. Целенаправленно сегодня я отчетливо понимаю, что, в принципе, это была такая заранее продуманная позиция украинских властей — систематическое воспитание ненависти к русским людям. Это было заметно невооруженным глазом», — добавил исполнитель.
Артист также выразил собственное мнение, что обеим сторонам конфликта необходимо сложить оружие, и в таком случае «можно сделать паузу и начать отношения совершенно с белого листа».
У Виктора Салтыкова есть сын Святослава от второго брака с Ириной Метлиной. Наследнику знаменитости в 2025 году 17 лет. Когда звезде задали вопрос о возможной службе наследника в армии, он ответил так.
«Как сложится судьба, я не хочу загадывать, как получится. Он пойдет служить. Я живу в том государстве, где мы должны служить все», – сказал Салтыков.
Певец подчеркнул, что не намерен уезжать из своей страны и скрываться вместе с сыном за границей.
«Бежать от проблем тоже не надо. Я считаю, что бежать — это плохо и недостойно. Это моя страна, это моя родная земля», — отметил он.
Что Салтыков говорил о Пугачевой
Виктор Салтыков в беседе с NEWS.ru вспомнил, как в прошлом проходили знаменитые «Рождественские встречи» с Аллой Пугачевой. По словам музыканта, в то время все без исключения представители советской и российской эстрады мечтали попасть на эту телепрограмму к великой певице.
«Алла Пугачева была единственным человеком, который действительно мог собрать вокруг себя артистов самого разного уровня — как начинающего, так и самого топового. Она всегда самостоятельно выбирала артистов исключительно по своему личному вкусу, и все без исключения хотели к ней попасть, потому что все прекрасно знали, что «Рождественские встречи» дают очень качественные и смотрибельные эфиры. Можно было всего один раз сняться у Пугачевой и практически мгновенно стать настоящей звездой», — поделился воспоминаниями Салтыков.
Он также добавил, что Алла Пугачева лично выбирала, какие именно песни будут исполнять приглашенные артисты в ее программе, и никто из них никогда не смел ей перечить или возражать.
Чем сейчас занимается Виктор Салтыков
Виктор Салтыков продолжает активно заниматься музыкой и гастролирует по российским городам со своими сольными концертами. Он выпускает новые песни и активно ведет соцсети. На концертах он исполняет не только свои хиты, но и песни коллег – такие как «Я просто люблю тебя» Димы Билана и «Птичка» Hammali & Navai.
Артист постоянно проживает в Москве вместе со своей супругой Ириной Метлиной. Два года назад он публично признался, что прошел процедуру кодирования от алкогольной зависимости.
«Я никогда не кодировался бы самостоятельно, если бы не настойчивая просьба моей жены Ирины. Да, мне было действительно страшно проходить через эту процедуру, но даже это я смог сделать ради любимой женщины. Лишь бы у нас в семье все было гладко и благополучно — именно этого я искренне хотел. Внушить ей, что я не являюсь алкоголиком, было чрезвычайно трудно, потому что она окончательно вбила себе в голову, что это именно так», — откровенно рассказал он в эфире YouTube-шоу «PROЖизнь».
Старшая дочь музыканта Алиса, рожденная в браке артиста с певицей Ириной Салтыковой, несколько лет назад переехала в Лондон и встречается с богатым женихом-иностранцем.
«Я стала гражданкой Великобритании. Я всегда хотела жить на две страны. 15 лет я провела вне России: всегда хотела путешествовать, смотреть мир», – рассказывала она в интервью.
Продюсер рассказал о гонорарах Виктора Салтыкова
Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» поделился мнением о гонорарах певца Виктора Салтыкова за выступления на корпоративах, а также затронул тему многолетнего скандала после его развода с Ириной Салтыковой.
«По поводу точной суммы гонорара не скажу. Потому что мы с ним ни разу не сотрудничали. Пересекались только на ток-шоу и концертах. Думаю, полтора миллиона он получает. Мужик — профессионал, талантливый. С ним любят работать организаторы», – поделился Сергей.
Отдельно Дворцов прокомментировал, влияет ли на популярность Виктора Салтыкова громкий скандал, сопровождавший его развод с Ириной Салтыковой.
«Вы знаете, мне кажется, влияет в любом случае. Этот шлейф тянется по чуть-чуть, по чуть-чуть, но он тянется», — заявил он.
Рассуждая о пользе или вреде таких историй для артистов, продюсер добавил, что кому-то из них такие скандалы добавляют популярность. Но некоторые заказчики принципиально не связываются с подобными звездами.