«Мужчины не плачут» и другие стереотипы: как отцы переживают потерю ребенка

Перинатальные потери — одна из наиболее табуированных тем в обществе. О ней не принято говорить, а родители остаются наедине со своим горем. Портал «Страсти» пообщался с психологом благотворительного фонда «Свет в руках» Индирой Дауровой. Она рассказала о помощи женщинам и о том, с какими стереотипами сталкиваются мужчины, пережившие потерю ребенка.

Специалист пояснила, что к ним обращаются мужчины, но чаще всего для оказания помощи своим женам, а для себя – значительно реже.

«Есть определенные стереотипы в отношении мужчин, которые создают мифы о том, что мужчины «не плачут», «как-то иначе горюют», «не нуждаются в поддержке, потому что сильные или должны быть сильными», «должны поддерживать свою женщину» и т.д. В фонде есть группа поддержки для горюющих мужчин, ее ведут психологи мужчины, есть возможность прийти на консультацию или группу семье вместе — обоим родителям, бабушкам и дедушками», – рассказала Индира.

Психолог подчеркнула, что за помощью могут обращаться все, независимо от срока давности потери. Кому-то помогает присутствие и участие другого человека, кому-то — чтение историй других поддерживает тем, что «я не одна в таком горе», для кого-то достаточно узнать о том, что происходит в психике горюющего человека и понять свои внутренние процессы, а поддержка и групповая энергия могут дать силы тем, кто в этом нуждается. Она подчеркнула, что помочь людям можно разными способами, нет «правильного» или «неправильного» горевания.

Психолог Индира Даурова также рассказала о том, как принять потерю, как решиться на новую беременность и найти слова поддержки для близких, столкнувшихся с бедой. Кроме того, мы поделились личными историями трех женщин, которые потеряли детей. Читайте полный материал на нашем сайте.