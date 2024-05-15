«Мужчины боятся»: Валерия объяснила, почему у Ольги Бузовой нет отношений

Народная артистка России Валерия раскрыла причины одиночества певицы и телеведущей Ольги Бузовой на мероприятии по случаю ее 20-летия на ТВ. На торжестве присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Мужчины, за редким исключением, опасаются и боятся сильных женщин. Она (Ольга Бузова – прим. «Страсти») сильная, с характером. Многие мужчины боятся некой конкуренции, потому что они хотят доминировать, быть главными. <…> Не так легко быть самодостаточным и принимать рядом с собой сильную женщину. Уважать, любить и ценить ее. <…> Я Оле желаю счастья, чтобы такой мужчина все-таки встретился», - поделилась исполнительница.

Напомним, Ольга Бузова в период с 2012 по 2016 год была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Звезда признавалась, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, Тарасов рассказывал, что артистка не хотела иметь детей. После развода бывшие супруги периодически публично выясняют отношения.

В 2019 году Бузова начала встречаться с рэпером Давой. В 2021 году влюбленные расстались. Певица заявляла, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла музыканта в рукоприкладстве и оскорблениях.

Ранее мы писали, что Бузова примерила образ 20-летней давности из «Дома-2».