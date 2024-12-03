Муж снова вставляет палки в колеса: что нужно сделать Пелагее, чтобы добиться выезда дочери за границу

Певица Пелагея и ее бывший супруг Иван Телегин продолжают выяснять отношения в суде. На данный момент предметом их спора является несовершеннолетняя дочь. Отец запретил матери через инстанцию вывозить девочку из страны. Артистка намерена обжаловать это решение. Сайт «Страсти» выяснил, что Пелагее необходимо для получения разрешения на выезд дочери, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.

По словам эксперта, в России отец имеет полное право не согласиться на выезд ребенка из страны. Иван Телегин воспользовался этим правом. Его отказ должен быть учтен.

Чтобы мать получила возможность даже без согласия отца вывезти дочь за границу, необходимо представить качественную доказательную базу, отметил Харди.