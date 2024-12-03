Муж снова вставляет палки в колеса: что нужно сделать Пелагее, чтобы добиться выезда дочери за границу
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Певица Пелагея и ее бывший супруг Иван Телегин продолжают выяснять отношения в суде. На данный момент предметом их спора является несовершеннолетняя дочь. Отец запретил матери через инстанцию вывозить девочку из страны. Артистка намерена обжаловать это решение. Сайт «Страсти» выяснил, что Пелагее необходимо для получения разрешения на выезд дочери, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.
По словам эксперта, в России отец имеет полное право не согласиться на выезд ребенка из страны. Иван Телегин воспользовался этим правом. Его отказ должен быть учтен.
Чтобы мать получила возможность даже без согласия отца вывезти дочь за границу, необходимо представить качественную доказательную базу, отметил Харди.
Например, надо показать обратные билеты, свидетельствующие о намерении вернуться в Россию, предоставить информацию о том, где и с кем будет находиться ребенок за границей, обосновать целесообразность его выезда за пределы страны. Отметим, что позиция «просто отдохнуть» не всегда срабатывает, особенно в современной ситуации. Ведь «отдохнуть» можно и в Российской Федерации, не покидая ее пределы. Поэтому сейчас все будет зависеть от квалифицированной работы адвокатов, представляющих интересы певицы Пелагеи. Если они не смогут представить убедительные доказательства необходимости поездки ребенка за границу, доказать факт «неучастия» родителя в жизни дочери, то тогда и от вышестоящей инстанции следует ожидать подобного решения.
Тимур Харди
адвокат
Ранее представитель Пелагеи прокомментировал действия ее бывшего супруга. По его словам, Телегин таким образом мстит исполнительнице.