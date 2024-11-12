Муж Надежды Бабкиной Евгений Гор заработал на продаже свечей 33 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

С 2012 года муж певицы Надежды Бабкиной владеет компанией по производству свечей ООО «ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ». Евгений Гор числится единственным учредителем организации, так что всю прибыль получает он, а не певица.

Согласно открытым данным, за 2023 год бизнес Гора принес ему 202,6 млн рублей дохода, из них 33,1 млн — чистой прибыли. Интересно, что годом ранее чистая прибыль компании составляла 33,6 млн рублей при доходе в 165 млн рублей.

Согласно официальному сайту компании, приобрести свечи можно за 1,5 тысячи рублей за штуку. Торгует муж Бабкиной и диффузорами — они стоят от 3 тысяч рублей.

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