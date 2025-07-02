Муж дочери президента Азербайджана Арзу Алиевой заработал 10,4 млн в России. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

В 2011 году младшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Ильхам кызы Алиева вышла замуж за предпринимателя Самеда Курбанова.

Известно, что сейчас Курбанов владеет тремя компаниями в России: ООО «БИЗНЕСКЛУБ», ООО «ХОРДЕКС» и ООО «САЛЕРА». Все они выполняют одну и ту же деятельность — аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

За прошлый год суммарно Самед Курабнов заработал на своем бизнесе, согласно открытым источникам, 10,4 миллиона рублей. Из них чистая прибыль составила 4 миллиона рублей.

Добавим, что задолженностей по налогам у организаций на текущий момент нет.

Ранее мы писали о том, что полного тезку сына президента Азербайджана Гейдара Алиева разыскивают приставы.