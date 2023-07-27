«Готовы за руку вести человека»: интервью с руководителем фонда помощи онкобольным Аленой Рыбаковой

Услышав диагноз рак, жизнь человека переворачивается. Тема онкологии остается одной из самых серьезных, а вокруг этой болезни ходит множество слухов. До сих пор точно неизвестно, откуда и почему берется рак. Людей, которым ставят диагноз, одолевает страх и чувство беспомощности. Кажется, что жизнь закончилась. Но это не так!

Врачи утверждают: рак не приговор! И есть люди, которые вышли в ремиссию, выиграли бой у смерти, и готовы показать на своем примере, что рак – это не конец, и всегда есть шанс.

Мы пообщались с руководителем пациентской организации АНО «Онко Хелп» Аленой Рыбаковой. Она рассказала порталу «Страсти» о том, как сама боролась со страшной болезнью, кто такие «онкопроводники» и о новых методах лечения рака.

Вы сами прошли путь пациента и столкнулись с заболеванием. Можете рассказать, как узнали о болезни и проходили лечение? Про поддержку близких и веру в победу. Где находили силы?

Диагноз рак шейки матки 4а стадии мне поставили в 2020 году, тогда мне было 35 лет. Все началось со странных месячных, которые приходили не вовремя. Сходила к нескольким гинекологам, все мне говорили, что это миома и надо оперировать. Из-за коронавируса меня не взяли на операцию. Теперь понимаю, что мне повезло.

Что-то во мне щелкнуло, решила провериться у платного специалиста. Пошла в клинику и сделала биопсию, которая показала плоскоклеточный рак. Больше всего меня добил не диагноз, а стадия. Оказалось, что это рак шейки матки 4а стадии, а опухоль 7 сантиметров прорастала в мочевой пузырь, подвздошная лимфоденопатия.

По счастливой случайности мне порекомендовали лечиться у профессора Нариманова. Он предложил мне несколько вариантов лечения по ОМС и офф-лейбл платно. Я решила лечиться платно, сразу с применением химии, таргетной терапии и иммунотерапии.

За моими плечами 6 курсов химиотерапии, 6 курсов таргетной терапии и столько же иммунотерапии. В лечении я была чуть меньше года. Уже после половины курсов химиотерапии у меня ушли все метастазы.

Но после четвертого курса у меня отказали почки – токсическое поражение и диффузное изменение. Профессор вытянул меня и тут. Я два месяца провела в больнице, где меня откапывали, чтобы провести химию, потом опять капали – чтобы спасти почки, а после снова была химия. Далее 25 внешних лучей и 4 брахитерапии.

Через три месяца обследование показало – suv 0. Прошло два с половиной года как я закончила лечение, опухоли больше нет. Я в ремиссии.

Как вам пришла идея создать АНО «Онко Хелп»?

Это случилось как-то машинально. Я только закончила лечение и фарм компания решила закрыть чаты поддержки «Новая Жизнь». А я просто не могла бросить людей, которые были практически единственной моей поддержкой в период лечения. Я открыла «Онко Хелп» с моей онко-сестрой по лечению Олечкой Шалагиновой, забрала под опеку своих девочек и чаты.

С какими трудностями столкнулись в начале работы?

Конечно, нехватка денег. Хотелось много всего сделать, привлекать консультирующих врачей, развивать лечение и свои идеи. К сожалению, на взрослых пациентов с онкологией люди жертвуют не очень охотно.

Вы начали свою деятельность только в 2021 году, но уже добились больших успехов. Поделитесь секретом?

Я горю своими идеями и стараюсь не выгорать. Все наши проекты мы с командой делаем от всего сердца и души. Единственным нашим желанием является сделать лечение в России не хуже, а даже лучше, чем в Америке и Европе.

Расскажите поподробнее, чем именно занимается АНО «Онко Хелп»? Есть ли в вашей команде онкологи?

«Онко Хелп» – некоммерческая компания. Мы работаем за счет пожертвований и правительственных грантов. Мы любим говорить, что наша организация – это реальная, прежде всего физическая помощь пациентам.

У нас есть проект «Онкопроводник», где мы помогаем пациенту оформить документы и буквально за руку ведем его от кабинета до кабинета. Мы считаем, что человек с онкологическим заболеванием не должен страдать из-за маршрутизации ОМС, вникать во все тонкости процесса прохождения врачей. Он должен просто прийти и лечиться, заряженный на победу и выздоровление.

У нас есть еще проект «Танцетерапия» – один из источников позитивного настроя. А недавно мы завершили проект «Здравствуй, новая я». Кроме того, мы сотрудничаем с федеральными и региональными онкологическими центрами, координационными центрами, как информационные партнеры. Помогаем сдавать материал на мутации.

В нашей команде есть прекрасные онкологи, врачи паллиативной помощи, психологи и равные консультанты. Проект равного консультирования фонда «Александра». Там люди, прошедшие болезнь, учатся психологически поддерживать тех, кто только столкнулся с ней.

За последний год наша команда стала больше, она расширяется, особенно за счет сотрудничества с пациентскими сообществами по различным нозологиям. Мы плотно работаем с пациентским сообществом по раку легкого. Сейчас нас примерно 20 человек, но не возьмусь считать каждого, так как у нас еще появляются волонтеры.