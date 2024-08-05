Можно все, но по закону: адвокат прокомментировал отказ Шнурову в алкоголе и жирной пище перед концертами

Неизменный фронтмен группы Ленинград Сергей Шнуров дал письменные обязательства перед большими концертами. От певца требуется соблюдение большого числа пунктов. Например, за несколько дней перед выступлением артисту запрещено есть жирную пищу. Сайт «Страсти» решил узнать у адвоката Ильдара Мухаметзянова, не нарушают ли такие строгие рамки права одного из главных рок-н-рольщика страны.

Так, список нежелательных вещей появился в дополнительном соглашении к договору между организаторами концертов в Москве и Санкт-Петербурге и командой артиста. Шнурову запрещается множество вещей, среди которых употребление алкоголя, использование мата, занятие опасными видами спорта.

По словам адвоката, ничего противозаконного в таких требованиях нет. А если бы и было, то они тут же стали бы необязательными к исполнению.