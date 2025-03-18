«Можно получить согласие делать ноготочки»: адвокат рассказал, как Лерчек прокормить детей под домашним арестом

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из страны средств. Недавно мать троих детей пожаловалась, что ей необходимо зарабатывать, чтобы прокормить семейство. По всей видимости, она пока не может делать это привычным способом через интернет. Сайт «Страсти» решил выяснить, какие варианты заработка есть еще у фигурантки дела, и обратился за комментарием к адвокату Александру Кудряшову.

По словам члена Коллегии адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры, однозначное заключение по ситуации с Лерчек вынести не получится, так как нет материалов суда и акта об избранной мере пресечение. Тем не мене эксперт отметил, что вопрос содержания Чекалиной под домашним арестом ставится довольно остро.