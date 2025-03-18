«Можно получить согласие делать ноготочки»: адвокат рассказал, как Лерчек прокормить детей под домашним арестом
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Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из страны средств. Недавно мать троих детей пожаловалась, что ей необходимо зарабатывать, чтобы прокормить семейство. По всей видимости, она пока не может делать это привычным способом через интернет. Сайт «Страсти» решил выяснить, какие варианты заработка есть еще у фигурантки дела, и обратился за комментарием к адвокату Александру Кудряшову.
По словам члена Коллегии адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры, однозначное заключение по ситуации с Лерчек вынести не получится, так как нет материалов суда и акта об избранной мере пресечение. Тем не мене эксперт отметил, что вопрос содержания Чекалиной под домашним арестом ставится довольно остро.
Если ей запрещено пользоваться домашними гаджетами, то осуществлять работу онлайн она также не сможет, однако существуют и иные способы заработка на дому. Если нет запрета на осуществление удаленной оплачиваемой деятельности, то, вероятно, можно получить согласие от следствия делать на дому ноготочки, брови и так далее. Таким образом, у нее не будет прямой необходимости выходить лишний раз из дома, а также будут какие-то средства на существование. Что касается детей, то в данном случае законный способ — взыскания с отца ее детей алиментов на содержание несовершеннолетних. Все остальное опять же работа ее адвоката, который, имея соответствующие полномочия и квалификацию, может ей в этом помочь.
Александр Кудряшов
адвокат, член Коллегии адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры
Ранее сообщалось, что бывший муж блогерши Лерчек Артем обжаловал свой домашний арест. Информация об этом появилась на сайте судов.