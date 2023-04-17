Можно лишиться части тела: эксперт рассказал об опасностях БДСМ-игр

Опасность БДСМ зависит от того, какие практики используются и насколько соблюдаются меры предосторожности. В некоторых случаях есть риск потерять часть тела или заразиться половыми инфекциями.

Об этом порталу «Страсти» рассказал бывший сотрудник БДСМ-клуба.

По словам специалиста, в случае с шибари (искусство ограничения подвижности тела человека при помощи верёвок – прим.) возникает риск пережать нервы и кровоток.

«Если мастер вовремя не заметит или модель не сообщит (находясь, например, в сабспейсе), то последствия могут быть очень серьезными, вплоть до потери той части тела, к которой перестает поступать кровь/сигнал по нервам. Нужно хорошо знать физиологию. Также опасна медицинская тематика, тут надо, действительно, обладать медицинским образованием. И совсем вещи для любителей вроде копро: можно заработать инфекцию», - сообщил эксперт, напомнив, что в последнем случае речь идет о вещах, связанных с гениталиями.

При среднестатистической сессии «шансов получить что-то больше следов от ударных девайсов все же немного», рассказал эксперт. Безопасно использование БДСМ-практик с партнером: если доверять друг другу, соблюдать три главных правила (БДР – безопасность, добровольность и разумность – прим.) и не применять сложные «игры», то ничего страшного не случится.

«Если решили, что вы созрели для чего-то более сложного, походите хотя бы на мастер-классы, где вас научат правильному исполнению», - дал совет специалист.

Подробнее о БДСМ-клубах в России, их посетителях и правилах читайте в нашем материале.