Можно ли полностью излечиться от ВИЧ и зачем нужна АРВ-терапия

Третье воскресенье мая — Международный день памяти умерших от СПИДа. Узнали у врача-инфекциониста Анфисы Шагиной, как за последние 10 лет изменилась антиретровирусная терапия (АРВТ), позволяющая ВИЧ-положительным людям жить полноценную жизнь.

По словам специалиста, сейчас АРВТ повышает качество жизни людей с ВИЧ за счет снижения побочных эффектов, меньшего воздействия на метаболизм и высокого профиля резистентности. Кроме того, в настоящее время люди с положительным статусом принимают значительно меньше таблеток, чем ранее. Например, всего 10-15 лет назад им приходилось пить по 7-8 таблеток за раз в определенное время несколько раз в день. Сейчас это чаще всего однократный прием от одной до трех таблеток.

«Конечно, это гораздо удобнее, поэтому и приверженность людей терапии выше: им не приходится скрывать прием таблеток от близких, потому что это не выглядит так пугающе, как раньше. Большое число пилюль вызывает вопросы, а вот одна таблетка в день вполне может сойти за витамины, поэтому даже те, кто не готов рассказывать окружающим о наличии заболевания, могут спокойно принимать лекарства и не опасаться, что ему придется отвечать на неудобные вопросы», - подчеркивает Шагина.

Специалист пояснила: в наши дни существует множество схем антиретровирусной терапии. Как правило, они предполагают ежедневный прием противовирусных препаратов в форме таблеток. Ученые проводят исследования, которые позволят уменьшить число приемов препарата, например, до одного раза в несколько месяцев. Уже зарегистрированы инъекционные формы препаратов.

«Со временем у нас появится широкая возможность делать инъекции раз в несколько месяцев. Но пока что АРВТ — это таблетки. Наиболее удобная современная схема предполагает одну таблетку в день, внутри которой содержится два или три лекарственных вещества», - добавляет врач-инфекционист.

Анфиса Шагина уверена: вероятность того, что однажды человечество полностью излечится от ВИЧ достаточно высока. Уже сейчас ведутся исследования в этой области, разрабатываются лекарственные средства, однако поскольку к текущему моменту мир не имеет препаратов, подтверждающих излечивание от ВИЧ, говорить о полном избавлении от заболевания в ближайшие пять лет лучше не стоит.

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