Можно ли подцепить вирусы от трупов: ответ судмедэксперта

Врач-судмедэксперт Виктор Козылбаев рассказал, что от трупов можно заразиться различными инфекциями, включая ВИЧ и туберкулез. Подробности узнал сайт «Страсти».

«Работа судмедэксперта и патологоанатома связана с определёнными рисками для здоровья, включая возможность заражения различными инфекциями. Среди них — туберкулёз, ВИЧ и гепатит. Опасность работы заключается в потенциальном контакте с биологическими жидкостями и тканями, которые могут содержать патогены. Чтобы минимизировать риски, специалисты используют средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, маски, защитные очки и халаты. Однако несмотря на все меры предосторожности, полностью исключить возможность заражения нельзя», - сообщил специалист.

Он вспомнил, что в прошлом у значительной части патологоанатомов диагностировали туберкулез. Для защиты от инфекций, говорит Козылбаев, важно использовать одноразовые инструменты и регулярно проходить медицинские обследования.

Эксперт рассказал, что в их профессии есть определенные требования и правила, связанные с соблюдением гигиены и техники безопасности.

«В некоторых медицинских учреждениях может быть установлен запрет на длинные ногти у сотрудников, так как они могут способствовать скоплению грязи и бактерий, что повышает риск заражения инфекциями», - поделился Козылбаев.

