«Когда выставляют себя в бикини, это уже не педагог»: депутат Останина об увольнении учителей за посты в Сети

Депутат Госдумы Анна Скрозникова предложила запретить увольнять учителей школ за личные публикации в социальных сетях без проведения соответствующей экспертизы. С такой инициативой она обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову.

По мнению парламентария, необходимо защитить права педагогов и установить четкие критерии оценки их онлайн-активности. Для этого Министерство просвещения должно подготовить специальные материалы для региональных школ, содержащие «правовые и этические ориентиры по оценке поведения педагогов в цифровом пространстве».

Однако с идеей выпускать для учителей отдельные методички по поведению в Сети согласны не все. Так, глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина считает, что начинать надо как раз с улучшения качества подготовки самих педагогов. Своим мнением она поделилась с сайтом «Страсти».