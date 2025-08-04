«Когда выставляют себя в бикини, это уже не педагог»: депутат Останина об увольнении учителей за посты в Сети
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Депутат Госдумы Анна Скрозникова предложила запретить увольнять учителей школ за личные публикации в социальных сетях без проведения соответствующей экспертизы. С такой инициативой она обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову.
По мнению парламентария, необходимо защитить права педагогов и установить четкие критерии оценки их онлайн-активности. Для этого Министерство просвещения должно подготовить специальные материалы для региональных школ, содержащие «правовые и этические ориентиры по оценке поведения педагогов в цифровом пространстве».
Однако с идеей выпускать для учителей отдельные методички по поведению в Сети согласны не все. Так, глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина считает, что начинать надо как раз с улучшения качества подготовки самих педагогов. Своим мнением она поделилась с сайтом «Страсти».
«Главным образом стоит повысить педагогические вузы до элитного, престижного уровня. Сегодня зачастую ребята из периферии приезжают поступать в вузы “благодаря” ЕГЭ не потому, что это мечта их жизни, а потому, что это мегаполисы, столичные центры. Им неважно, где учиться, а надо, чтобы это все-таки был их осознанный выбор. Например, Университет имени Герцена в Санкт-Петербурге, — старейшая педагогическая школа, — мы должны поднять ее на ту высоту, которая была в момент ее создания», — отметила депутат.
Кроме того, Нина Александровна считает обязательным введение в педагогических вузах отдельного предмета, на котором будущим учителям объясняли бы, как вести себя в цифровом пространстве.
«Кроме того, у нас есть замечательный опыт повышения квалификации. Каждые пять лет педагоги должны узнавать что-то новое, поскольку все очень быстро меняется. Сейчас их надо обучать цифровой безопасности и грамотности. Есть педагоги, условно говоря, получившие прекрасное образование и имеющие опыт работы в период до тотальной цифровизации. И им, конечно, нужно помочь. Но не изданием методичек», — объяснила Останина.
В целом, глава комитета ГД выступает против увольнения учителей за публикации в соцсетях. Однако у каждого педагога, по ее мнению, должен быть «внутренний барьер», когда речь заходит о том, что можно выкладывать в Сеть, а что нет.
«Лично для меня, педагог — это человек, который вобрал в себя все лучшее, что есть в системе воспитания. К великому сожалению, многие из нас видят, насколько снизилась планка подготовки наших педагогов. Честно вам признаюсь, когда отдельные учителя начинают вместо рекомендаций своим детям в соцсетях выставлять себя в бикини, я понимаю, что это уже не педагог. Я против того, чтобы увольнять за это. Но, вы понимаете, в педагоге главное содержание и смысл, а не форма. И, если смысл только в том, чтобы выставить обнаженку, значит, такие мозги, простите, обнаженные», — заключила Нина Александровна.
Ранее мы писали о том, что депутат Останина попросила главу Крыма Сергея Аксенова и председателя Госсовета республики Владимира Константинова не допустить выступление группы «Тату».