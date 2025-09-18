ЭКСКЛЮЗИВЫ
«Может засчитаться как нарушение»: депутат Свинцов разъяснил, является ли рекламой видео в соцсети Орловой

© Пресс-служба Андрея Свинцова

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов в разговоре с сайтом «Страсти» объяснил, как будет работать новый закон о запрете рекламы в социальных сетях, который вступил в силу с 1 сентября.

Принятые Госдумой поправки к закону «О рекламе» касаются абсолютно всех пользователей Сети. Однако некоторые российские знаменитости находят способ обойти новое регулирование. Так, например, певица Ольга Орлова недавно опубликовала в своем личном блоге видео с дочерью, на котором двухлетний ребенок недвусмысленно отметила один известный бренд детского питания.

По словам Андрея Свинцова, такая демонстрация конкретного продукта может быть засчитана Роскомнадзором и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) как прямая реклама.

«Буквально месяц назад ФАС выпустила разъяснение, что является прямой или косвенной рекламой. Так вот, согласно им, подобный продактплейсмент конкретного бренда в руках детей на видео в социальных сетях может засчитаться как нарушение», — объяснил парламентарий.

Андрей Николаевич добавил, что пользователи все же имеют право оспорить решение о штрафе за рекламу в соцсети через суд.

«Если в отношении блогера будет принято решение о вынесении ему штрафа со стороны Роскомнадзора или ФАС, ему будут направлены соответствующие документы. Тогда человек в ответ на это может собрать доказательную базу и попробовать опротестовать санкции в суде», — уточнил депутат.

Он подчеркнул, что новый закон еще не имеет широкой судебной или административной практики.

«Пока случаи штрафа за прямую или косвенную рекламу в социальных сетях носят единичный характер. Тем не менее, я уверен, что в ближайшие полгода эта практика будет сформирована, и по похожим случаям состоится несколько судебных слушаний. И уже на их результаты остальные судьи будут ссылаться при вынесении своих решений», — заключил парламентарий.

