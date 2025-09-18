«Может засчитаться как нарушение»: депутат Свинцов разъяснил, является ли рекламой видео в соцсети Орловой

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов в разговоре с сайтом «Страсти» объяснил, как будет работать новый закон о запрете рекламы в социальных сетях, который вступил в силу с 1 сентября.

Принятые Госдумой поправки к закону «О рекламе» касаются абсолютно всех пользователей Сети. Однако некоторые российские знаменитости находят способ обойти новое регулирование. Так, например, певица Ольга Орлова недавно опубликовала в своем личном блоге видео с дочерью, на котором двухлетний ребенок недвусмысленно отметила один известный бренд детского питания.

По словам Андрея Свинцова, такая демонстрация конкретного продукта может быть засчитана Роскомнадзором и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) как прямая реклама.