«Может засчитаться как нарушение»: депутат Свинцов разъяснил, является ли рекламой видео в соцсети Орловой
Депутат Государственной думы Андрей Свинцов в разговоре с сайтом «Страсти» объяснил, как будет работать новый закон о запрете рекламы в социальных сетях, который вступил в силу с 1 сентября.
Принятые Госдумой поправки к закону «О рекламе» касаются абсолютно всех пользователей Сети. Однако некоторые российские знаменитости находят способ обойти новое регулирование. Так, например, певица Ольга Орлова недавно опубликовала в своем личном блоге видео с дочерью, на котором двухлетний ребенок недвусмысленно отметила один известный бренд детского питания.
По словам Андрея Свинцова, такая демонстрация конкретного продукта может быть засчитана Роскомнадзором и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) как прямая реклама.
«Буквально месяц назад ФАС выпустила разъяснение, что является прямой или косвенной рекламой. Так вот, согласно им, подобный продактплейсмент конкретного бренда в руках детей на видео в социальных сетях может засчитаться как нарушение», — объяснил парламентарий.
Андрей Николаевич добавил, что пользователи все же имеют право оспорить решение о штрафе за рекламу в соцсети через суд.
«Если в отношении блогера будет принято решение о вынесении ему штрафа со стороны Роскомнадзора или ФАС, ему будут направлены соответствующие документы. Тогда человек в ответ на это может собрать доказательную базу и попробовать опротестовать санкции в суде», — уточнил депутат.
Он подчеркнул, что новый закон еще не имеет широкой судебной или административной практики.
«Пока случаи штрафа за прямую или косвенную рекламу в социальных сетях носят единичный характер. Тем не менее, я уверен, что в ближайшие полгода эта практика будет сформирована, и по похожим случаям состоится несколько судебных слушаний. И уже на их результаты остальные судьи будут ссылаться при вынесении своих решений», — заключил парламентарий.
