«Может тяжело сказаться»: критик Бабичев объяснил, почему Пугачева вряд ли поедет в тур

Музыкальный критик Бабичев заявил, что Пугачевой будет тяжело выступать в туре. Об этом он рассказал в беседе со «Страстями».

Несколько дней назад в Сети распространилась новость о том, что Алла Пугачева собирается в тур по Европе. Якобы, певица решила таким образом отметить 75-летие.

По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, на такой шаг певица могла решиться только в том случае, если бы у нее не было денег.

«Пугачеву заставит вернуться на сцену только явная нужда в деньгах. Понятно, что сейчас большую долю средств зарабатывает супруг, который помоложе. Мы видим, что выступления у него все же есть. Условно говоря, есть на что прожить», — рассказал он.

При этом Бабичев усомнился, что Пугачева действительно собирается провести полноценный концертный тур — слишком велика нагрузка.

«Представляете, что такое гастрольный тур по Европе с полноценными концертами? Не думаю, что Пугачева будет халтурить на таких мероприятиях. Для артиста, который уже не в тонусе, не в форме, такой длительный творческий забег может очень тяжело сказаться. Одно дело, когда мы говорим про один концерт, допустим, в Израиле. И совсем другое — говорить про какой-то европейский тур», — рассказал он.

Критик добавил, что единичные выступления певицы все же возможны.

«Во что я могу поверить — возможно, будут единичные выступления в точках, где ее могли бы ждать. Допустим, та же самая Германия, где много русскоязычных эмигрантов. Но говорить о том, что она сейчас уедет в тур на год, очень сомневаюсь», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что назвавшая Аллу Пугачеву «жабой» Маша Малиновская объяснила, почему возненавидела певицу.