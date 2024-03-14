Может рассчитывать на возврат: юрист оценила шанс Фролова получить крупную сумму от семьи Началовой
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Хоккеист Александр Фролов, бывший возлюбленный певицы Юлии Началовой, намерен получить от ее семьи крупную сумму. Все дело в том, что мужчина якобы выкупил у исполнительницы часть квартиры за 20 миллионов рублей, но после их расставания сделка сорвалась. Теперь Фролов хочет получить свою долю от Веры Алдониной, дочери Началовой, которой досталась жилплощадь. Сайт «Страсти» решил узнать, насколько законны требования хоккеиста.
Юрист Анастасия Подгрудкова оценила шансы Александра. По ее словам, он может рассчитывать на возврат денежных средств в уплаченном размере, если сможет доказать, что на стороне Юлии возникло неосновательное обогащение.
Однако на требования о возврате неосновательного обогащения распространяется общий срок исковой давности, то есть 3 года. Если вторая сторона заявит о пропуске заявителем срока исковой давности, то в удовлетворении требований будет отказано.
Анастасия Подгрудкова
бизнес-юрист, основатель Агентства устойчивого развития бизнеса
По данным СМИ, хоккеист настоял на продаже квартиры Началовой, чтобы вернуть деньги. Однако покупатель все еще не нашелся. Изначально жилплощадь продавалась за 100 млн рублей, а теперь ее пытаются реализовать за 80 млн.
Помимо выкупленной доли, Фролов считает, что основанием требовать часть квартиры являются его вложения в ремонт. Но, по словам юриста, если у Александра и Юлии не было никакого соглашения, регламентирующего этот момент, то рассчитывать на возвращение средств бессмысленно.
Ранее дочь Началовой заявила, что не откладывает деньги и тратит в месяц 20 тыс. рублей. Оказалось, что 17-летняя девушка не имеет привычки откладывать на черный день.