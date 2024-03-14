Может рассчитывать на возврат: юрист оценила шанс Фролова получить крупную сумму от семьи Началовой

Хоккеист Александр Фролов, бывший возлюбленный певицы Юлии Началовой, намерен получить от ее семьи крупную сумму. Все дело в том, что мужчина якобы выкупил у исполнительницы часть квартиры за 20 миллионов рублей, но после их расставания сделка сорвалась. Теперь Фролов хочет получить свою долю от Веры Алдониной, дочери Началовой, которой досталась жилплощадь. Сайт «Страсти» решил узнать, насколько законны требования хоккеиста.

Юрист Анастасия Подгрудкова оценила шансы Александра. По ее словам, он может рассчитывать на возврат денежных средств в уплаченном размере, если сможет доказать, что на стороне Юлии возникло неосновательное обогащение.