«Может оказаться иноагентом»: сбежавшая из РФ Юлия Ауг столкнулась с проблемами после появления на ТВ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал появление актрисы Юлии Ауг на Первом канале. После начала СВО она уехала из России и негативно отозвалась о жителях страны, поэтому Виталий Николаевич считает, что проекты с ее участием не должны поддерживаться. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

На отечественном ТВ состоялась премьера сериала «Арбатские тайны», одну из ролей в котором исполнила Юлия Ауг. Несмотря на то, что артистка не признана иноагентом, она выступает против политики страны и специальной военной операции. Из-за этого многие зрители раскритиковали решение канала показывать проект. Виталий Бородин отметил, что это могли сделать для того, чтобы раскрутить сериал.

«Это все представители пятой колонны. Мы считаем, что это предатели, которые сегодня отрабатывают западную повестку. Каким образом они попадают в наши проекты, пока нам неизвестно. Руководители тех или иных проектов, которые их приглашают, тоже должны оценивать масштабы. У нас закрадываются мысли, что это делается для того, чтобы об этих проектах говорили. Мы знаем, что Юлия Ауг русофобка, после начала СВО прокляла всех русских, потом сбежала в Эстонию. То есть, работая с ней, руководители проектов привлекают к себе внимание», - заявил Бородин.

Глава ФПБК призвал не поддерживать деятельность уехавших артистов в России. По его мнению, нужно сделать все для того, чтобы они не зарабатывали в стране.

«Те, кто предал страну — русофобы, иноагенты — эти все люди здесь не достойны никакого внимания вообще, они не должны зарабатывать деньги ни на рекламе, ни на съемках в кино. Как только мы перестанем давать им возможность зарабатывать деньги, они поймут, что Россия может еще и пальчиком помахать, и наказать», - отметил Виталий Николаевич.

Бородин также поделился, что займется проверкой Юлии Ауг, ее высказываний и деятельности.

«Юлия Ауг без пяти минут может оказаться иноагентом, потому что она русофобка. И надо посмотреть ее на дискредитацию. Мы сейчас изучим ее, что она говорила, как она дискредитировала специальную военную операцию. И, соответственно, если мы увидим в ее словах нарушение закона, то попросим привлечь ее к ответственности», - поделился Виталий Бородин.

Ранее Юрий Назаров поддержал идею заменить Юлию Ауг в сериале «Хор».