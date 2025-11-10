«Может не выдержать такой неравный брак»: правда ли, что Бородина скоро разведется с Сердюковым

Журналистка Ксения Собчак неожиданно заявила, что телеведущая Ксения Бородина скоро разведется с мужем Николаем Сердюковым. Однако, как заверил продюсер Павел Рудченко в беседе с сайтом «Страсти», эта информация не соответствует действительности. По его словам, Бородина не собирается расставаться с супругом, а все разговоры вокруг этого ведутся только ради хайпа.

Продюсер отметил, что Собчак просто решила поддержать давление на Бородину, оказываемое обществом. После свадьбы с Сердюковым многие начали пророчить скорый разрыв пары, и журналистка не исключение.

«Я считаю, что это определенные домысливания Ксении Собчак. То, что в любых семьях происходят затишья, иногда бывает выяснение отношений, не говорит о каких-то разводных процессах и других негативных моментах в семейной жизни. Мне кажется, Ксения Собчак решила поддержать историю прессинга на Ксюшу Бородину в отношении того, что бытует мнение, что ее супруг ей не подходит, некоторые называют его альфонсом. Она вот эту позицию поддерживает и говорит, что Ксюша Бородина, возможно, может не выдержать такой неравный брак, и это приведет к разрыву отношений. Но прям такой конкретной информации я не слышал. И мне кажется, это домысливания, чтобы хайпануть на этой теме», — поделился продюсер.

Павел Рудченко подчеркнул, что Собчак в последнее время стала слишком часто разбирать отношения других звезд. По его мнению, она это делает, чтобы привлекать к себе внимание, но на самом деле не располагает достоверной информацией.

«Довольно часто Ксения Собчак стала высказываться в отношении семейных звездных историй. Недавно она высказала свое мнение о регистрации брака SHAMAN и Мизулиной. Сейчас обращает внимание на отношения в семье Ксюши Бородиной. Ну, то есть перепрофилируются больше на семейного психолога. Опять же для привлечения внимания и хайпа на известных личностях», — заявил продюсер.

Ранее продюсер Павел Рудченко усомнился, что Сергей Шнуров отказался от алкоголя.