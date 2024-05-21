«Может не только запретить использовать фонограммы»: адвокат о намерении Апиной судиться из-за авторских прав
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Певица Алена Апина намерена подать в суд на создателя группы «Комбинация» Виталия Окорокова. Предмет спора — авторские права на песни. Исполнительницу возмутил тот факт, что она не получает отчислений со стримингов и что ее фонограмму использует в песнях другой проект продюсера. Сайт «Страсти» решил выяснить, какова шансы артистки в суде и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.
Так, по словам специалиста, Апина может смело идти в суд и требовать восстановления справедливости. Помимо запрета на неправомерное использования фонограмм, певица может получить денежную компенсацию за их проигрывание без ее ведома. Шансы исполнительницы добиться удовлетворения иска о защите авторских прав довольно высотки, считает Мухаметзянов.
Апина может не только запретить использовать свои фонограммы, но и потребовать выплаты вознаграждения в случае, если ее вокал, пусть даже бэком, был использован кем-то еще на выступлениях. Для этого необходимо собрать доказательства и провести фонетическую экспертизу, которая подтвердит или опровергнет факт использования голоса Апиной третьими лицами в своих композициях. В целом шансы Апиной в суде по иску о защите авторских прав довольно высоки.
Ильдар Мухаметзнов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее Апина заявила, что ее не сняли в сериале о группе «Комбинация». Она поделилась информацией в социальных сетях.