«Может не только запретить использовать фонограммы»: адвокат о намерении Апиной судиться из-за авторских прав

Певица Алена Апина намерена подать в суд на создателя группы «Комбинация» Виталия Окорокова. Предмет спора — авторские права на песни. Исполнительницу возмутил тот факт, что она не получает отчислений со стримингов и что ее фонограмму использует в песнях другой проект продюсера. Сайт «Страсти» решил выяснить, какова шансы артистки в суде и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

Так, по словам специалиста, Апина может смело идти в суд и требовать восстановления справедливости. Помимо запрета на неправомерное использования фонограмм, певица может получить денежную компенсацию за их проигрывание без ее ведома. Шансы исполнительницы добиться удовлетворения иска о защите авторских прав довольно высотки, считает Мухаметзянов.