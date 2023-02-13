Может ли служебный роман перерасти в семью: россияне об отношениях с коллегами

Служебный роман – рискованная авантюра, на которую хотя бы раз в жизни решаются свыше трети людей. Данное утверждение подтверждается исследованием* Авито Работы. Но могут ли любовные отношения между коллегами перерасти во что-то серьезное?

Во-первых, интриги на работе одобряют далеко не все – 27% опрошенных россиян выступают категорически против создания подобного союза. 15% – имеют противоположную точку зрения, а 52% респондентов относятся к ситуации нейтрально.

59% процентов опрошенных жителей России никогда не начинали роман на работе, однократно в подобной ситуации оказывались 23%, еще 15% заводили отношения с коллегой несколько раз. При этом, важно подчеркнуть, что «искра», как правило, вспыхивала между сотрудниками с одинаковым статусом – то есть служебная иерархия занимает в этой истории не последнее место. Об этом сообщили 72% респондентов.

Какие перспективы?

Несмотря на то, что некоторые относятся с долей скептицизма к романам на работе, в некоторых случаях они перерастают в серьезные отношения и даже в семью. 22% респондентов заявили, что они до сих пор вместе, 12% из них вступили с коллегой в брак.

В случае служебных романов, которые не имели продолжения, большинство людей (65%) расставались по причинам, не имеющим отношение к работе. В свою очередь, работа повлияла на расставание 10% влюблённых.

*В исследовании приняли участие более 10 тысяч респондентов старше 18 лет из разных регионов России.

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