Может ли мужской климакс вызывать бесплодие и чем еще он отличается от менопаузы

Андропаузу можно воспринимать в качестве аналога менопаузы. О том, что мужчины тоже сталкиваются с климаксом после 40 лет из-за снижения тестостерона, сайту-изданию «Страсти» рассказала врач-эндокринолог, андролог, терапевт Тамара Гелашвили. Специалист пояснила, что разница между двумя этими процессами все-таки имеется. Остановимся на них подробнее.

1. Менопауза вызывает бесплодие, андропауза - нет

Ни для кого не является секретом, что менопауза обычно знаменует собой конец репродуктивной функции женщин.

«Ее способность беременеть практически не имеет значения и в настоящее время необратима, однако проводятся исследования для возможности создания временной фертильности женщин с менопаузой», - отметила Гелашвили.

В настоящее время уже имеются исследования, подтверждающие, что плазменное лечение, богатое тромбоцитами приводит к восстановлению периодов у женщин в менопаузе в течение короткого времени.

Безусловно, андропауза может вызывать эректильную дисфункцию, однако, правда в том, что андропауза не подавляет репродуктивную функцию мужчин. Несмотря на снижение уровня тестостерона, мужчины могут производить сперму, которая способна оплодотворять яйцеклетку. Это одно из самых значительных различий между менопаузой и андропаузой.

2. Гормоны в менопаузе у женщин резко и необратимо снижаются. Гормоны при андропаузе снижаются постепенно и сохраняется их производство в организме.

Так, с началом менопаузы, уровни эстрогена и прогестерона начинают падать в течение нескольких месяцев. С мужчинами дело обстоит иначе: при андропаузе, скорость изменения уровня гормонов постепенная и может занять до нескольких лет, пока значительное количество потерь не вызовет симптомы, связанные с этим заболеванием.

«На самом деле, некоторые мужчины никогда не достигают той стадии, когда их начинают беспокоить симптомы снижения тестостерона», - добавила врач-эндокринолог.

3. Менопауза – это неизбежный период всех женщин. Андропауза же, часто бывает у мужчин с изначально низким тестостероном.

Все женщины неизбежно испытывают менопаузу при достижении определенного возраста (от 45 лет). Андропауза же не обязательно влияет на всех мужчин. Было выявлено, что значительная часть сильной половины человечества не испытывает снижение тестостерона до такой степени, что им диагностируют андропаузу. О том, как проявляется мужской климакс, читайте в материале «Врач-эндокринолог Гелашвили: Мужской климакс – это не миф, он существует».