Врач-эндокринолог Гелашвили: Мужской климакс – это не миф, он существует

Несчетное количество статьей, телепередач, да и весь интернет пестрит информаций о менопаузе, однако, почему-то о мужском климаксе принято не так яро распространяться. И всё же – мужской климакс существует и это не миф, принято его называть – «андропауза». Чем мужской климакс отличается от женского, рассказала сайту-изданию «Страсти» врач-эндокринолог, андролог, терапевт Тамара Гелашвили.

Что такое андропауза?

Гормон, отвечающий за все мужские признаки в организме: низкий тембр, оволосение по-мужскому типу, либидо, мускулатура и т.д., известен как тестостерон.

Уровень тестостерона у мужчин снижается в среднем примерно на 1% в год после 40 лет, а по последним данным и раньше. Но большинство пожилых мужчин по-прежнему имеют уровень тестостерона в пределах нормы, и только приблизительно от 10% до 25% имеют уровни, которые считаются низкими.

Часто низкий уровень тестостерона явными признаками себя никак не проявляет, поэтому необходимо исследование его уровня в крови, что мужчины делают крайне редко, так как многие не испытывают никаких симптомов. Кроме того, симптомы, связанные с низким уровнем тестостерона, не специфичны, они также могут быть вызваны возрастными изменениями человека, приемом лекарств или другими состояниями, например такими, как ожирение. Тем не менее, необходимо обратиться к врачу, если мужчину беспокоят такие симптомы как:

• Снижение сексуального желания (либидо) и активности

• Снижение спонтанной эрекции или эректильной дисфункции

• Увеличение грудных желез

• Бесплодие

• Переломы, уменьшение роста

• Сильная потливость

• Избыточный вес

• Нарушение углеводного обмена

• Депрессивные состояния

• Постоянная усталость

• Снижение мышечной массы

Другие возможные симптомы включают снижение мотивации и уверенности, подавленное настроение и плохую концентрацию. Интересно отметить, что во время исследования мужчин с андропаузой в городе Арок, наиболее распространенным симптомом, с которым столкнулись опрошенные мужчины, было низкое либидо или низкое половое влечение.

Тактика лечения будет зависеть от симптоматики и уровня тестостерона в крови. И прежде чем мы перейдем к различиям между андропаузой и менопаузой, давайте вспомним, что же такое менопауза.

Что такое менопауза?

Менопауза определяется как естественный процесс старения у женщин, при котором менструальный цикл полностью прекращается навсегда из-за истощения фолликулярного запаса и угасания репродуктивной функции.

Как правило, менопауза диагностируется через 12 месяцев после последней менструации. Возраст наступления климакса приходится на период от 45 до 55 лет, однако бывают как ранние, так и поздние менопаузы, которые наступают по различным причинам.

Еще до наступления менопаузы женщины, как правило, могут испытывать множество симптомов, которые обычно указывают на предменопаузальное состояние. Этот период показывает, что пора готовиться к менопаузальному периоду.

Для диагностики менопаузы обычно проводят исследование крови для измерения уровня эстрогена, прогестерона и гормона, стимулирующего фолликулы (ФСГ).

Симптомы менопаузы:

• Конец менструации

• Приливы

• Сухость влагалища

• Низкое половое влечение (низкое либидо)

• Депрессия

• Тревожность

• Бессонница

• Увеличение веса

• Головная боль

• Выпадение или истончение волос

• Сухая кожа

• Перепады настроения

Совершенно очевидно, что менопауза может вызвать широкий спектр симптомов, которые, в свою очередь, могут вызвать значительный дискомфорт и нарушения настроения.

Исследование, проведенное на 106 женщинах в постменопаузе, показало, что все они испытывали вышеупомянутые симптомы в той или иной степени выраженности.

К сожалению, большинству женщин придется иметь дело с этими проявлениями после наступления менопаузы, однако существуют различные методы лечения, которые помогут минимизировать дискомфорт и улучшить состояние.