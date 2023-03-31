Врач-эндокринолог Гелашвили: Мужской климакс – это не миф, он существует

Врач-эндокринолог Гелашвили: Мужской климакс – это не миф, он существуетВ чем отличие женского климакса от мужского и нужно ли реагировать.
Старение — это естественная и неизбежная часть нашей жизни, и вместе со старостью нас настигает множество изменений в организме как внешних, так и внутренних. Задача каждого человека подготовиться к данному периоду правильно, как говорится в пословице: «Предупреждён – значит, вооружён».
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Несчетное количество статьей, телепередач, да и весь интернет пестрит информаций о менопаузе, однако, почему-то о мужском климаксе принято не так яро распространяться. И всё же – мужской климакс существует и это не миф, принято его называть – «андропауза». Чем мужской климакс отличается от женского, рассказала сайту-изданию «Страсти» врач-эндокринолог, андролог, терапевт Тамара Гелашвили.
Что такое андропауза?
Гормон, отвечающий за все мужские признаки в организме: низкий тембр, оволосение по-мужскому типу, либидо, мускулатура и т.д., известен как тестостерон.
Уровень тестостерона у мужчин снижается в среднем примерно на 1% в год после 40 лет, а по последним данным и раньше. Но большинство пожилых мужчин по-прежнему имеют уровень тестостерона в пределах нормы, и только приблизительно от 10% до 25% имеют уровни, которые считаются низкими.
Часто низкий уровень тестостерона явными признаками себя никак не проявляет, поэтому необходимо исследование его уровня в крови, что мужчины делают крайне редко, так как многие не испытывают никаких симптомов. Кроме того, симптомы, связанные с низким уровнем тестостерона, не специфичны, они также могут быть вызваны возрастными изменениями человека, приемом лекарств или другими состояниями, например такими, как ожирение. Тем не менее, необходимо обратиться к врачу, если мужчину беспокоят такие симптомы как:
• Снижение сексуального желания (либидо) и активности
• Снижение спонтанной эрекции или эректильной дисфункции
• Увеличение грудных желез
• Бесплодие
• Переломы, уменьшение роста
• Сильная потливость
• Избыточный вес
• Нарушение углеводного обмена
• Депрессивные состояния
• Постоянная усталость
• Снижение мышечной массы
Другие возможные симптомы включают снижение мотивации и уверенности, подавленное настроение и плохую концентрацию. Интересно отметить, что во время исследования мужчин с андропаузой в городе Арок, наиболее распространенным симптомом, с которым столкнулись опрошенные мужчины, было низкое либидо или низкое половое влечение.
Тактика лечения будет зависеть от симптоматики и уровня тестостерона в крови. И прежде чем мы перейдем к различиям между андропаузой и менопаузой, давайте вспомним, что же такое менопауза.
Что такое менопауза?
Менопауза определяется как естественный процесс старения у женщин, при котором менструальный цикл полностью прекращается навсегда из-за истощения фолликулярного запаса и угасания репродуктивной функции.
Как правило, менопауза диагностируется через 12 месяцев после последней менструации. Возраст наступления климакса приходится на период от 45 до 55 лет, однако бывают как ранние, так и поздние менопаузы, которые наступают по различным причинам.
Еще до наступления менопаузы женщины, как правило, могут испытывать множество симптомов, которые обычно указывают на предменопаузальное состояние. Этот период показывает, что пора готовиться к менопаузальному периоду.
Для диагностики менопаузы обычно проводят исследование крови для измерения уровня эстрогена, прогестерона и гормона, стимулирующего фолликулы (ФСГ).
Симптомы менопаузы:
• Конец менструации
• Приливы
• Сухость влагалища
• Низкое половое влечение (низкое либидо)
• Депрессия
• Тревожность
• Бессонница
• Увеличение веса
• Головная боль
• Выпадение или истончение волос
• Сухая кожа
• Перепады настроения
Совершенно очевидно, что менопауза может вызвать широкий спектр симптомов, которые, в свою очередь, могут вызвать значительный дискомфорт и нарушения настроения.
Исследование, проведенное на 106 женщинах в постменопаузе, показало, что все они испытывали вышеупомянутые симптомы в той или иной степени выраженности.
К сожалению, большинству женщин придется иметь дело с этими проявлениями после наступления менопаузы, однако существуют различные методы лечения, которые помогут минимизировать дискомфорт и улучшить состояние.
Так чем же отличается старение мужчин и женщин?
Теперь, когда вы понимаете, что такое менопауза и что такое андропауза, давайте обсудим основные различия между ними.
3 самых важных различия между менопаузой и андропаузой
1. Менопауза вызывает бесплодие, андропауза - нет
Общеизвестным фактом является то, что начало менопаузы обычно знаменует собой конец репродуктивной функции женщин.
Ее способность беременеть практически не имеет значения и в настоящее время необратима, однако проводятся исследования для возможности создания временной фертильности женщин с менопаузой.
Конечно, для этого потребуется немало времени, однако уже есть исследования, которые подтвердили, что плазменное лечение, богатое тромбоцитами, привело к восстановлению периодов у женщин в менопаузе в течение короткого времени.
Безусловно, андропауза может вызывать эректильную дисфункцию, однако правда в том, что андропауза не подавляет репродуктивную функцию мужчин. Несмотря на снижение уровня тестостерона, мужчины могут производить сперму, которая может оплодотворять яйцеклетку.
Это одно из самых значительных различий между менопаузой и андропаузой
2. Гормоны в менопаузе у женщин резко и необратимо снижаются. Гормоны при андропаузе снижаются постепенно и сохраняется их производство в организме.
Менопауза связана со значительным и быстрым снижением гормонов. После выявления обычно наблюдается падение эстрогена и прогестерона в течение нескольких месяцев. Когда дело доходит до андропаузы у мужчин, скорость изменения уровня гормонов, на самом деле, довольно постепенная и может занять до нескольких лет, пока значительное количество потерь не вызовет симптомы, связанные с этим заболеванием. На самом деле, некоторые мужчины никогда не достигают той стадии, когда их начинают беспокоить симптомы снижения тестостерона.
3. Менопауза – это неизбежный период всех женщин. Андропауза же часто бывает у мужчин с изначально низким тестостероном.
Все женщины неизбежно испытывают менопаузу, когда достигают определенного возраста. Было установлено, что средний возраст менопаузы в Европе составлял 55 лет, в Северной Америке - 51,4 года, в Латинской Америке - 48,6 лет, а в Азии - в среднем возрасте 51,1.
Андропауза не обязательно влияет на всех мужчин. Фактически, было обнаружено, что большинство мужчин не испытывают значительного или быстрого снижения тестостерона до такой степени, что им диагностируют андропаузу.
Своевременное обращение к врачу поможет и мужчинам, и женщинам избежать дискомфорта во время менопаузы и андропаузы. Специалисты смогут подобрать необходимую терапию, а также рассказать о коррекции питания и физических нагрузках, необходимых в данном периоде жизни. Старение настигнет каждого из нас, важно лишь то, как мы его встретим. Берегите свой организм с молодого возраста, чтобы в будущем не испытывать дискомфорт при наступлении старости, наслаждайтесь жизнью и будьте активными в любом возрасте.
Тамара Гелашвили
Врач-эндокринолог, андролог, терапевт, член РАЭ, эксперт в области детской и взрослой эндокринологии, основатель проекта «Империя здоровья»