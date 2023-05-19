3 знака зодиака, у которых интуиция развита лучше, чем у остальных

Интуиция – одно из самых загадочных чувств, свойственных человеку. Чем лучше она развита, тем больше у ее обладателя шансов «поймать удачу за хвост». Ведь умение прислушиваться к подсказкам своего внутреннего «Я» дает возможность успешно решать даже самые сложные задачи, заключать выгодные сделки, выстраивать гармоничные отношения с друзьями, коллегами, близкими. А также избегать серьезных рисков – причем это касается не только финансов, но и здоровья.

Каким знакам зодиака шестое чувство присуще наиболее сильно, рассказала сайту-изданию «Страсти» Натали Старовойтова – астролог, специализирующийся на соляр и хорар практиках, более 11 лет в астроделе.

«В зодиакальном круге есть несколько знаков, которые обычно обладают более сильной интуицией. К ним относятся: Рыбы, Скорпион и Рак» , - поясняет специалист.

Рыбы

Представители этого знака, как правило, очень интуитивны и часто полагаются на свое чутье при принятии решений. Они способны почувствовать энергию и настроение других людей, что делает их хорошими слушателями и друзьями. Рыбы привыкли обращать внимание на «внутренние сигналы», и потому способны «выходить сухими из воды» даже в самых непростых ситуациях.

Планета управитель Рыб – Нептун. Он является планетой мистики, фантазии и интуиции и влияет на наше воображение, творческие способности и чувствительность к энергии других людей и окружающего мира.

Скорпионы

Скорпионы также обладают сильным шестым чувством и легко замечают нюансы в поведении и речи других людей. Они обычно очень чувствительны к своему окружению и способны быстро адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам. Их стиль принятия решений – не только тщательный просчет. Иногда они действуют под влиянием «озарения», и зачастую это приводит к успеху.

Планета управитель Скорпионов – Плутон. Он отвечает за трансформацию, изменения и регенерацию, а также глубокие экстрасенсорные способности и умение управлять, воздействовать на собеседника. Влияние этой планеты помогает Скорпионам развивать свою интуицию и понимать скрытые мотивы и эмоции окружающих, чувствовать буквально на кончиках пальцев обстановку вокруг.

Раки

Раки также известны своей интуицией. Они обладают острым умом и способностью быстро анализировать информацию, что позволяет им принимать правильные решения. Кроме того, Раки имеют очень развитое чувство сочувствия, что делает их отличными советниками и друзьями.

Управитель Рака – Луна. Она отвечает за наши эмоции, подсознание и чувствительность. Под влиянием Луны Раки могут легко улавливать эмоциональное состояние других людей и понимать их настроение.