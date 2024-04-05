«Моя задача — уберечь семьи»: в России женщин предлагают учить общению с мужьями, вернувшимися с СВО

Пережить потерю близкого человека — задача не из простых. И далеко не всем удается с ней справиться. Муж россиянки Ирины Варнавской погиб в самом начале СВО. Она осталась одна с четырьмя детьми… Но женщина смогла преодолеть горе и нашла себя в волонтерстве. Она основала общественную организацию многодетных семей «Сердце мамы». В интервью изданию «Страсти» Ирина рассказала о своей общественной деятельности и помощи другим людям.

Ирина уверена: люди, пережившие горе, наверняка знают, как помочь другим в тяжелой ситуации.

«И я часто транслирую свою историю, хотя каждый раз мне тяжело ее переживать. Я много плакала и сейчас, когда рассказывала ее вам, но я считаю, что мой опыт, сила и вера могут многим помочь и ради этого я живу», — говорит она.

У общественной организации Ирины есть интересный проект, с которым ей удалось выйти в Государственную Думу. Он предполагает создание клубов, в которых женщины будут обучаться общению с мужьями, вернувшимися с СВО. Мужчинам, пережившим такой опыт, очень сложно адаптироваться в реальной жизни. У них меняются ценности, приоритеты и они уже никогда не станут такими, как прежде.

«Моя задача — уберечь семьи, показать, как можно гармонично наладить отношения, защитить детей, — объясняет женщина. — Здесь важно научить женщин правильно общаться, быть терпимыми, понимающими в любых ситуациях и готовыми помочь. Важно, чтобы женщина могла понять, когда реально понадобиться помощь супругу и знала, куда пойти за ней. Только наша безграничная любовь сможет вернуть героев в мирную жизнь».

Подробное интервью с Ириной Варнавской о ее жизни и способах, которые помогут пережить горе, читайте по ссылке.