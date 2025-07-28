«Моя задача – быть с ней все выходные»: актер Алексей Гаврилов сообщил, как изменилась жизнь с рождением дочери
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Актер Алексей Гаврилов, в 2024 году ставший отцом в третий раз, рассказал, как изменилась жизнь с появлением дочери. Подробностями артист поделился на премьере сериала «Хирург». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
«Для меня действительно рождение дочки – это что-то особенное. Это совершенно другая энергия, чем энергия от мальчишек. Например, когда я играю или что-то делаю с мальчишками, достаточно сильно устаю. В будни я, к сожалению, вижу дочь чуть-чуть утром и вечером. Моя задача – быть максимально с ней все выходные. Потому что Катерина вместе с мамой, и я очень благодарен Наталье Владимировне за то, что она очень сильно нам помогает. Моя задача быть на выходных», - сказал актер.
Гаврилов отметил, что не устает с дочерью, как это было с сыновьями, и даже наоборот – снимает усталость. Также артист отметил, что только с рождением третьего ребенка понял смысл родительства. За особое счастье Гаврилов благодарит жену – Екатерину Кейру.
«Когда я на выходных с дочкой, совершенно не устаю. Я что-то делаю, держу на руках и наоборот отдыхаю. Если есть напряжение, усталость, беру ее, обнимаю и через пять минут растворяюсь в любви к ней, в нежности и забываю обо всем. Действительно говорят, что дочка – это папина радость. Я только с ней осознал, что такое родительство. Я очень счастлив и благодарю Екатерину за дочку», - сказал Гаврилов.