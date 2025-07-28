«Моя задача – быть с ней все выходные»: актер Алексей Гаврилов сообщил, как изменилась жизнь с рождением дочери

«Для меня действительно рождение дочки – это что-то особенное. Это совершенно другая энергия, чем энергия от мальчишек. Например, когда я играю или что-то делаю с мальчишками, достаточно сильно устаю. В будни я, к сожалению, вижу дочь чуть-чуть утром и вечером. Моя задача – быть максимально с ней все выходные. Потому что Катерина вместе с мамой, и я очень благодарен Наталье Владимировне за то, что она очень сильно нам помогает. Моя задача быть на выходных», - сказал актер.