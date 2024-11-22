«Моя точка боли»: Евгений Папунаишвили рассказал, как потерял бизнес в пандемию

Евгений Папунаишвили потратил 18 млн рублей на закрытие долгов по бизнесу. Хореограф и телеведущий рассказал сайту «Страсти» о закрытии школы танцев.

В 2021 году Евгений объявил о приостановке деятельности школы танцев после 8 лет ее существования. По словам танцора, во время пандемии бизнес стал убыточным: многие партнеры вышли из проекта, увеличились затраты на аренду и выплату заработной платы. Папунаишвили пытался спасти дело и даже искал новых партнеров, но столкнулся с обманом. Тогда он принял решение о закрытии школы.

«Знаете, это моя точка боли, потому что школы просуществовали восемь лет. Это большая часть моей жизни. С очень тяжелым периодом мы столкнулись во время пандемии. Речь идет о бизнесе, огромная была затратная часть на аренды, на зарплаты. Не вытянул я эту историю. Партнеры, с кем мы делали бизнес, вышли из проекта. Я остался один. Попытались какие-то люди зайти, но я столкнулся с обманом, доверился не тем», — сообщил участник шоу «Пятеро на одного» телеканала «Россия».

Евгению было важно закрыть бизнес без репутационных потерь. Танцор потратил многомиллионную сумму, чтобы отдать долги и выплатить зарплату сотрудникам.

«Я полностью финансово закрыл перед всеми обязательства, были выплачены абсолютно все зарплаты, все деньги за неиспользованные уроки – 18 миллионов рублей я выплатил из личных и заемных средств. Честно, я до сих пор переживаю из-за этого», — высказался Евгений.

Несмотря на пережитые трудности, хореограф не унывает и мечтает открыть первый в России Дом танца.

Полное интервью Евгения Папунаишвили о личной жизни и работе на ТВ читайте здесь.