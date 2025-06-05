«Моя нервная система достаточно пострадала»: актриса Дибцева раскрыла отношение к публичности и скандалам
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В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера второго сезона «Нереалити» с Ольгой Дибцевой в главной роли. В проекте актриса исполнила роль звезды ТВ-шоу, однако в реальной жизни сама Ольга не принимает участие в телевизионных проектах. Она призналась, что у нее просто не хватит на это нервов и сил. Подробностями она поделилась с сайтом «Страсти».
В последние годы в России вновь стали набирать популярность различные реалити-шоу про выживание. Знаменитости отправляются в жаркие страны, чтобы проверить себя на прочность. Однако поклонники ни разу не видели Ольгу Дибцеву в таких проектах, несмотря на то, что ей постоянно поступают приглашения.
«Я уже просто не могу, моя нервная система не даст мне лезть к тараканам или, скажем, парить на какой-нибудь высоте, не питаться — я уже тоже не могу. Я стараюсь себя беречь, все-таки я мать и актриса, и моя нервная система и так достаточно пострадала от количества и прожитых событий в жизни и актерской работы — такой эмоциональной. Поэтому сейчас у меня задача беречь себя», — рассказала Ольга.
По признанию Дибцевой, она старается не попадать в скандалы. Но она также не осуждает тех, кто с помощью них раскручивает карьеру.
«Наверное, если бы у меня не было съемок в кино, то я бы тоже пошла в какое-то шоу, но у меня, слава богу, есть другой путь», — отметила актриса.
Также Ольга рассказала, что самое сложное для нее в публичности. Оказалось, что сам факт того, что она находится у всех на виду. Дибцева относит себя к категории тех актрис, кто предпочитает сниматься в кино, но при этом практически не выходить в свет.
«Я по-хорошему завидую актрисам, которые умеют ходить по красным дорожкам, посещают все мероприятия, всегда в платьях и нарядные. Я думаю: „Боже, откуда у вас столько сил, девочки? Я тоже хочу их где-то взять (смеется)“. Нет ни сил, ни времени — все уходит в работу, остальное — на детей и семью. Вся эта светская жизнь, тусовка… Мне никак туда не попасть просто потому, что у меня нет на это жизненных ресурсов. Для меня это как-то тяжело. Поэтому хожу только на премьеры проектов, в которых сама снимаюсь, веду такой не светский образ жизни. Наверное, для меня это самое сложное», — поделилась актриса.
Ранее Ольга Дибцева впервые рассекретила имя младшей дочери.