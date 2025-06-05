«Моя нервная система достаточно пострадала»: актриса Дибцева раскрыла отношение к публичности и скандалам

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера второго сезона «Нереалити» с Ольгой Дибцевой в главной роли. В проекте актриса исполнила роль звезды ТВ-шоу, однако в реальной жизни сама Ольга не принимает участие в телевизионных проектах. Она призналась, что у нее просто не хватит на это нервов и сил. Подробностями она поделилась с сайтом «Страсти».

В последние годы в России вновь стали набирать популярность различные реалити-шоу про выживание. Знаменитости отправляются в жаркие страны, чтобы проверить себя на прочность. Однако поклонники ни разу не видели Ольгу Дибцеву в таких проектах, несмотря на то, что ей постоянно поступают приглашения.

«Я уже просто не могу, моя нервная система не даст мне лезть к тараканам или, скажем, парить на какой-нибудь высоте, не питаться — я уже тоже не могу. Я стараюсь себя беречь, все-таки я мать и актриса, и моя нервная система и так достаточно пострадала от количества и прожитых событий в жизни и актерской работы — такой эмоциональной. Поэтому сейчас у меня задача беречь себя», — рассказала Ольга.

По признанию Дибцевой, она старается не попадать в скандалы. Но она также не осуждает тех, кто с помощью них раскручивает карьеру.

«Наверное, если бы у меня не было съемок в кино, то я бы тоже пошла в какое-то шоу, но у меня, слава богу, есть другой путь», — отметила актриса.