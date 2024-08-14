«Моя история запала в самое сердце»: россиянка рассказала, как ее «хрупкая» дочь покорила соцсети

29-летняя Анна Мигунова из Курска два года назад стала мамой в третий раз. Но долгожданная беременность протекала не так, как ей хотелось. Врачи подозревали, что ребенок смертельно болен и отговаривали девушку рожать. Но она не послушалась медиков, настояв на своем. Сейчас Анна воспитывает особенную дочь Варю, которая появилась на свет с несовершенным остеогенезом — таких людей еще называют «хрупкими». Малышка оказалась очень обаятельной и стала звездой социальных сетей.

Анна считает, что ее блог о воспитании «хрупкого» ребенка помогает другим родителям таких же ребятишек.

«Моя история многим людям запала в самое сердце. Варя — очень красивый, обаятельный ребенок. Людям интересно наблюдать, как я с ней живу, реабилитирую, воспитываю. С дочкой мы даже участвовали в конкурсе „Самая красивая девочка России“ и прошли в полуфинал», — рассказала мама девочки в разговоре портале «Страсти».

У малышки уже есть фанаты. В комментариях ей постоянно пишут: «Какая лапочка», «Сладкая девочка» и многое другое.

Подробное интервью с мамой «хрупкой» Вари, ставшей звездой социальных сетей, читайте здесь.