Московские гаражи могут включить в список культурного наследия Юнеско

Жители московского района Свиблово обратились в Юнеско с просьбой включить гаражи в список культурного наследия. Письмо было получено Секретариатом руководящих органов Юнеско. Документ оказался в распоряжении сайта «Страсти».

Москвичи обратили внимание на то, что из-за программы комплексного развития территорий идет массовый снос гаражей. По их мнению, это наносит непоправимый ущерб социальному здоровью общества и приводит к понижению рождаемости и росту числа разводов.

Авторы документа отметили, что у гаражей есть несколько полезных функций. Например, терапевтическая.

«Гараж для современного мужчины — это не просто место для хранения автомобиля, а „мужская крепость“, личное пространство для снятия стресса. Регулярная возможность побыть наедине с собой, занимаясь хобби (ремонт, моделирование и т. д.), положительно сказывается на психическом здоровье, что делает мужчину более уравновешенным и стрессоустойчивым в семейной жизни», — сказано в письме.

Также, по мнению жителей, гаражи являются «центром мужской социализации и преемственности поколений» и «стабилизатором семейных отношений». Кроме того, авторы обращения отметили «экономический фактор».

«Возможность самостоятельно обслуживать и ремонтировать автомобиль в гараже позволяет семье существенно экономить средства. Эти сбережения могут быть направлены на отдых, образование детей или улучшение жилищных условий, что напрямую влияет на качество жизни и решение завести больше детей», — считают москвичи.

Жители Свиблово подчеркнули в письме, что признание гаражей культурным наследием Юнеско поможет сохранить «уникальный феномен» и пересмотреть градостроительную политику.

