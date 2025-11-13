Мосгорсуд оставил в силе приговор убийце скульптора Юрия Кондрашова

«Убийца Юрия Кондрашова проследовал в колонию, но не общего и не строгого режима, а в колонию-поселение. Удивила позиция прокурора, который в своей апелляционной жалобе просил смягчить наказание: исключить колонию-поселение и отправить убийцу на исправительные работы с удержанием 15% его заработной платы. Данная апелляционная жалоба была отозвана, и суд об этом сообщил. Я надеюсь, второй кассационный суд общей юрисдикции вернет дело на новое рассмотрение и назначит судебно-медицинскую экспертизу повторно. В выводах эксперта четко значится: смерть Кондрашова наступила от не менее двух травматических воздействий в область головы. Эти два травматических воздействия явились причиной смерти. Но в показаниях, данных в суде, эксперт дал другие выводы. Процесс длился в Мосгорсуде более трех часов. Судья рассмотрел все заявленные ходатайства. Все доводы легли в протокол судебного заседания в надежде на кассационную инстанцию. Есть практика отмен подобных неправосудных решений», - рассказал Кириленков.