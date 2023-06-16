Морской биолог: топ-5 версий, почему акула могла напасть на россиянина в Хургаде

Трагедия в Хургаде, где акула напала на купающуюся пару из России, в результате которой девушка сумела выплыть, а молодой парень нет, всколыхнула весь мир. Пока специалисты разбираются в случившемся, портал «Страсти» поговорил с биологом, Shark-дайвером и дайвинг-гидом Никитой Корниловым, посвятившим свою жизнь изучению акул. Он рассказал, какие могли быть причины, повлекшие за собой смерть россиянина в море. По словам специалиста, пока известно только то, что на него напала тигровая акула, и напала она с целью человека съесть, «а это очень редкое явление».

«Тигровые акулы считаются одними из самых агрессивных и опасных, но как по мне, они скорее больше наглые и любопытные. К сожалению, могут воспринять человека, как один из субъектов питания и попробовать его на вкус, а дальше уже от конкретного поведения конкретной акулы зависит, что она будет делать», - поясняет Корнилов.

По его словам, ничего удивительного в том, что акула плавала у мелководья, нет, но что именно её привлекло – вопрос хороший. В настоящее время существует несколько версий:

Согласно одной из гипотез, в Египте зафиксирован чрезмерный вылов рыбы. Не исключено, что рыбаки рыбачили вблизи с публичным пляжем и акулу мог привлечь запах и стресс пойманной рыбы. Мелкую рыбу акула не ест, но она могла пойти на всплески купающегося и, соответственно, из-за этого могло произойти нападение. Есть мнение, что акула напала, поскольку искала место для родов, и поэтому уничтожила человека, так как видела в нем угрозу. Мнение интересное, но их роды, по словам Корнилова, никто никогда в природе не наблюдал, но эту версию тоже имеет смысл рассмотреть. Кроме того, были сообщения о том, что в Египте сбрасывали туши погибших животных с сельскохозяйственных судов, которые содержали скот ненадлежащим образом. Это тоже может привлечь акулу. Также говорят о, якобы, повышенном потеплении в водах Египта.

«Тут больше вина в том, что нет осведомления и профилактики, что делать, если рядом акула. Нет воздушной разведки. Плюс, мне, например, рассказывали подтверждённые должным образом люди, что якобы акул ранее видели и приняли за дельфинов, а потом ещё и прикармливали. Прикорм акул в Египте запрещен официально, но кому-то закон не писан. Она могла из-за этого подойти. Ждём официального отчёта», - заключил специалист.

О том, мог ли россиянин совершить какие-то ошибки и тем самым привлечь акулу, читайте в нашем материале.