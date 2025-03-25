«Молодые мамы нуждаются в психологе»: в ГД заявили о необходимости закона после попытки россиянки задушить дочь

«Понятно, что эта трагедия – результат психического нездоровья мамы, которая хотела задушить трёхмесячную дочь. Благо, что на помощь пришла бабушка, оказала помощь ребёнку. Совершенно очевидно, что не будь рядом бабушки, конечно, исход был бы просто трагичен. То ли это послеродовая депрессия, то ли это заболевание психики, которое было у женщины до родов. Во всяком случае, конечно, женщины, молодые мамы очень нуждаются в помощи психолога. И в данном случае они имеют право на получение бесплатной психологической помощи. Еще раз убеждаюсь в необходимости скорейшего принятия соответствующего закона, который бы давал право нашим гражданам обращаться за бесплатной психологической помощью по месту своего проживания», - сказала Останина.