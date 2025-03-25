«Молодые мамы нуждаются в психологе»: в ГД заявили о необходимости закона после попытки россиянки задушить дочь
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Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала информацию о матери из Башкирии, которая пыталась задушить трехмесячную дочь подушкой. Депутат назвала случившееся «результатом психического нездоровья мамы».
Комментарий Нины Александровны приводит сайт «Страсти».
Напомним, 37-летняя женщина хотела задушить дочь, но девочку вовремя спасла бабушка. Мать арестовали, в отношении нее возбуждено уголовное дело.
Нина Останина считает, что подобные случаи напоминают о необходимости принятия закона, который даст право гражданам обращаться за психологической помощью по месту жительства.
«Понятно, что эта трагедия – результат психического нездоровья мамы, которая хотела задушить трёхмесячную дочь. Благо, что на помощь пришла бабушка, оказала помощь ребёнку. Совершенно очевидно, что не будь рядом бабушки, конечно, исход был бы просто трагичен. То ли это послеродовая депрессия, то ли это заболевание психики, которое было у женщины до родов. Во всяком случае, конечно, женщины, молодые мамы очень нуждаются в помощи психолога. И в данном случае они имеют право на получение бесплатной психологической помощи. Еще раз убеждаюсь в необходимости скорейшего принятия соответствующего закона, который бы давал право нашим гражданам обращаться за бесплатной психологической помощью по месту своего проживания», - сказала Останина.