Молодой учитель из Москвы, ставший звездой «ТикТока», рассказал о реакции родителей учеников на его ролики

27-летний Алексей Шабатько родом из Новосибирска, но семь лет назад он переехал в Москву, где сейчас работает учителем начальных классов в школе №1164. Молодой педагог рассказал в интервью порталу «Страсти», как ему удалось стать звездой «ТикТок», и о реакции общественности на его ролики.

Молодой учитель прославился, благодаря своему блогу в «ТикТок», куда он выкладывает развлекательные и познавательные видео. В 2021 году ролик Алексея про свеклу победил в номинации «Лучший познавательный видеоролик» Всероссийского конкурса #УчителяТикТок. Сейчас у это видео набрало более 14 млн просмотров.

Видео начиналось со слов «Мы у тети Феклы ели борщ из свёклы». Учитель в ролике рассказывал детям, как правильно ставить ударение в слове свёкла, и видео «залетело» в «ТикТоке».

«Видео стало популярным совершенно случайно. Я вел урок русского языка в четвертом классе, и мы отрабатывали ударения, — объясняет Алексей. — Я включил камеру и решил записать кусочек. Выложил в Сеть и забыл, а потом смотрю, что у меня уже пять тысяч подписчиков и куча комментариев».

По словам Алексея, дети отнеслись положительно к увлечению молодого учителя, а их родители — подписались на него в социальных сетях. Коллеги, признается он, сперва не понимали его, но после их мнение поменялось.

Подробнее про историю Алексей и молодого воспитателя-мужчины из Барнаула вы можете прочитать на сайте «Страсти».