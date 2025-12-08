«Молодежь порой оказывается придирчивее»: певец CHEBANOV заявил, что история Долиной «не про сложный характер»

Лариса Долина быстро идет на контакт, она требовательна, но в рамках допустимого — так о звезде российской эстрады высказался певец Иван Чебанов, известный как CHEBANOV. Он рассказал о сотрудничестве с артисткой и ее «тяжелом характере».

Музыкант исполнил хит «Погода в доме» с Долиной и записал клип. Сейчас Лариса Александровна переживает волну хейта в свой адрес из-за ситуации с мошенниками и квартирой, за которую идет суд с Полиной Лурье. В Сети активно обсуждают непростой характер певицы и случаи, когда он проявлялся.

По словам CHEBANOV, он слышал подобные мнения про звезду, но не столкнулся ни с чем похожим. Долина быстро шла на контакт, на съемочной площадке все прошло без нервов и хаоса.

«Я работал и с молодыми артистами, и с мэтрами вроде Владимира Преснякова — и, честно говоря, именно молодежь порой оказывается гораздо придирчивее. С Ларисой же все прошло удивительно легко: на записи „Погоды в доме“ ей хватило трех дублей, аранжировку она утвердила с первого раза, съемки клипа — идеальные, без нервов и хаоса. Это не история про „сложный характер“, это про мастерство, точность и мудрость человека, который точно знает, чего хочет, и умеет работать красиво и уважительно», — поделился певец.

Полное интервью с CHEBANOV вы можете прочитать по этой ссылке. В нем музыкант рассказал сайту «Страсти» о сложных периодах, звездных дуэтах и рождении второго ребенка