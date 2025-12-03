«Мои синяки отлично вписались»: рок-певица Диляра Вагапова стала жертвой ограбления накануне важного экзамена

Вокалистка рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова получила образование в ГИТИСе. Для этого девушке пришлось переехать из родной Казани в Москву. Покорить столицу будущей артистке удалось не с первого раза, на пути было много преград. И один неприятный инцидент мог окончательно все испортить.

Накануне важного экзамена в московский вуз Диляра стала жертвой ограбления. Помимо кражи имущества, тогда еще студентку Вагапову сильно избили. Но решимость и твердый характер сделали свое дело. Как рассказала рок-певица сайту «Страсти», несмотря на это все прошло удачною.