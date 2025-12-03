«Мои синяки отлично вписались»: рок-певица Диляра Вагапова стала жертвой ограбления накануне важного экзамена
© Личный архив Диляры Вагаповой
Вокалистка рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова получила образование в ГИТИСе. Для этого девушке пришлось переехать из родной Казани в Москву. Покорить столицу будущей артистке удалось не с первого раза, на пути было много преград. И один неприятный инцидент мог окончательно все испортить.
Накануне важного экзамена в московский вуз Диляра стала жертвой ограбления. Помимо кражи имущества, тогда еще студентку Вагапову сильно избили. Но решимость и твердый характер сделали свое дело. Как рассказала рок-певица сайту «Страсти», несмотря на это все прошло удачною.
«Во-первых, потому что мы ставили мюзикл “Вестсайдская история”. У нас было два враждующих клана ЦСКА и Спартак и я, конечно, со своими настоящими синяками отлично вписалась в постановку. А если бы поехала в полицию, то, что тогда было бы с экзаменом?», — вспоминает артистка.
Но ехать пришлось в травмпункт, где Диляре сделали рентген. По ее словам, тогда она уже не переживала, что дальше что-то может пойти не так.
«В общем, экзамен победил. И наш прекрасный мастер Михаил Борисов, царствие ему небесное, когда увидел сказал: “Ну как так, Дилярочка? Как ты?” Он всегда нас поддерживал», — добавила певица.