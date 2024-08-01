«Могут назначить до 20 лет лишения свободы»: адвокат рассказал, что грозит Хаматовой за спонсирование ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин собрался инициировать проверку Чулпан Хаматовой на финансирование ВСУ. Сайт «Страсти» решил выяснить, что грозит актрисе в случае подтверждения этой информации, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

После начала СВО Чулпан покинула Россию и отправилась в Латвию. Там артистка устроилась в Новый Рижский театр, однако через некоторое время ее уволили.

Бородин заявил, что будет просить признать Чулпан иностранным агентом, а также проверить ее на финансирование украинской армии. Так, актриса не единожды выступала в поддержку чужого государства.