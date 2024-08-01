ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 01 августа 2024, 17:42
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«Могут назначить до 20 лет лишения свободы»: адвокат рассказал, что грозит Хаматовой за спонсирование ВСУ

Адвокат Мухаметзянов заявил, что Хаматовой грозит до 20 лет колонии за помощь ВСУ.
«Могут назначить до 20 лет лишения свободы»: адвокат рассказал, что грозит Хаматовой за спонсирование ВСУ

© Starface.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин собрался инициировать проверку Чулпан Хаматовой на финансирование ВСУ. Сайт «Страсти» решил выяснить, что грозит актрисе в случае подтверждения этой информации, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

После начала СВО Чулпан покинула Россию и отправилась в Латвию. Там артистка устроилась в Новый Рижский театр, однако через некоторое время ее уволили.

Бородин заявил, что будет просить признать Чулпан иностранным агентом, а также проверить ее на финансирование украинской армии. Так, актриса не единожды выступала в поддержку чужого государства.

Если причастность Хаматовой к спонсированию ВСУ докажут, то ее будет ожидать уголовное преследование. Дело в том, что по закону за финансирование, а также иную помощь Украине, равно как и Вооруженным силам Украины, устанавливается уголовная ответственность по ст. 275 УК РФ. Таким образом, артистке могут назначить до двадцати лет лишения свободы.

Ильдар Мухаметзянов

Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online

Ранее режиссер Дмитрий Крымов рассказал о депрессии Хаматовой. Она случилась после отмены спектакля артистки в Латвии.

Источник фото:Starface.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Чулпан Хаматова
актриса
уголовное дело