«Могут назначить до 20 лет лишения свободы»: адвокат рассказал, что грозит Хаматовой за спонсирование ВСУ
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин собрался инициировать проверку Чулпан Хаматовой на финансирование ВСУ. Сайт «Страсти» решил выяснить, что грозит актрисе в случае подтверждения этой информации, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.
После начала СВО Чулпан покинула Россию и отправилась в Латвию. Там артистка устроилась в Новый Рижский театр, однако через некоторое время ее уволили.
Бородин заявил, что будет просить признать Чулпан иностранным агентом, а также проверить ее на финансирование украинской армии. Так, актриса не единожды выступала в поддержку чужого государства.
Если причастность Хаматовой к спонсированию ВСУ докажут, то ее будет ожидать уголовное преследование. Дело в том, что по закону за финансирование, а также иную помощь Украине, равно как и Вооруженным силам Украины, устанавливается уголовная ответственность по ст. 275 УК РФ. Таким образом, артистке могут назначить до двадцати лет лишения свободы.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее режиссер Дмитрий Крымов рассказал о депрессии Хаматовой. Она случилась после отмены спектакля артистки в Латвии.