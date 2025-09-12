«Могут быть причастны»: бывший хакер рассказал о возможном участии сотрудников Meta* во взломах звезд

Экс-хакер Левашов допустил причастность сотрудников Meta* (корпорация признана в РФ экстремистской и запрещена) ко взломам звезд. Об этом он рассказал «Страстям».

Елена Блиновская, Лерчек, Ида Галич, Ханна, Витория Боня — это лишь часть российских знаменитостей, пострадавших от рук мошенников. У звезд все чаще взламывают соцсети, а злоумышленников найти не так уж и просто.

Как рассказал бывший хакер Петр Севера Левашов, догадки некоторых знаменитостей о причастности ко взлому сотрудников компании Meta*, не беспочвенны.

«Они вполне могут быть причастны, потому что случаи уже были. Десятки случаев были, когда они помогали хакерам. В 2022 году Мета* уволила больше двух десятков сотрудников за то, что они незаконно получали доступ к аккаунтам Facebook**, Instagram*** (соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). У них есть специальный внутренний продукт, называется Ops Online Operation. И с помощью этого продукта можно восстанавливать пароли, получать доступ к аккаунтам», — рассказал эксперт.

Соцсети звезд могли взломать по заказу недоброжелателей — в таких случаях объявление размещают на черном рынке или в закрытых телеграм-каналах, рассказал Левашов. При этом стоимость подобных взломов колеблется и зависит от количества подписчиков и других условий.

«Иногда встречаются заказы на 5−10 тысяч долларов. Если какая-то комплексная атака, нужен слив сообщений, ещё что-то. Это может быть и больше 10 тысяч долларов. Цена зависит от сложности защиты, есть ли двухфакторная аутентификация, есть ли резервные имейлы, есть ли телефоны. Насколько сложная цель, от срочности тоже зависит. Ну, опять же, нет стандартных цен. Это чёрный рынок», — добавил Левашов.

