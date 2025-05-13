Могла вести себя прилично: адвокат объяснил, почему пермячке продолжали наливать в кафе и что за это будет бармену
© Freepik
В Перми продолжают выяснять подробности гибели 18-летней девушки, которую нашли на пике забора. В крови у местной жительницы обнаружили большую дозу алкоголя, а перед самой трагедией молодая россиянка выпивала в одном из баров. Данное обстоятельство стало для некоторых основанием полагать, что официанта, обслуживающего клиентку, могут привлечь к уголовной ответственности. Сайт «Страсти» решил разобраться в этой ситуации и обратился за комментарием к адвокату Александру Кудряшову.
Эксперт в области права назвал смерть пермячки ужасной, а также заявил, что в этом страшном случае все не так однозначно. С одной стороны официант должен оценивать состояние гостя и понимать — можно ли гостю еще наливать, чтобы это было не во вред. По словам Кудряшова, если после такого клиент совершит какое-нибудь правонарушение, то работника заведения могут сделать пособником.
В то же время, с другой стороны, официант просто делает свою работу. Возможно, в конкретном баре есть установка «продать как можно больше алкоголя, иначе премии не будет». Тут уж бармену приходится зарабатывать, заявил адвокат.
В функционал официанта не входит задача со входа оценивать психоэмоциональное состояние посетителя, но если посетитель ведет себя некорректно, ему могут отказать в обслуживании. В данном случае девушка могла вести себя довольно прилично и официант предположить не мог, что будет кровавый финал на заборе. В любом случае девушку очень жаль, но вины именно официанта в этом инциденте я бы не искал.
Александр Кудряшов
Адвокат Ленинградской палаты адвокатов, член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Барсуков Милютин и партнеры»
Ранее парень погибшей на заборе пермячки заявил, что не верит в ее случайную смерть. По словам молодого человека, девушка вела тихий и домашний образ жизни.