Могла вести себя прилично: адвокат объяснил, почему пермячке продолжали наливать в кафе и что за это будет бармену

В Перми продолжают выяснять подробности гибели 18-летней девушки, которую нашли на пике забора. В крови у местной жительницы обнаружили большую дозу алкоголя, а перед самой трагедией молодая россиянка выпивала в одном из баров. Данное обстоятельство стало для некоторых основанием полагать, что официанта, обслуживающего клиентку, могут привлечь к уголовной ответственности. Сайт «Страсти» решил разобраться в этой ситуации и обратился за комментарием к адвокату Александру Кудряшову.

Эксперт в области права назвал смерть пермячки ужасной, а также заявил, что в этом страшном случае все не так однозначно. С одной стороны официант должен оценивать состояние гостя и понимать — можно ли гостю еще наливать, чтобы это было не во вред. По словам Кудряшова, если после такого клиент совершит какое-нибудь правонарушение, то работника заведения могут сделать пособником.

В то же время, с другой стороны, официант просто делает свою работу. Возможно, в конкретном баре есть установка «продать как можно больше алкоголя, иначе премии не будет». Тут уж бармену приходится зарабатывать, заявил адвокат.