«Мог позвонить в два часа ночи»: любимая ученица Градского поделилась воспоминаниями о наставнике

Певица Александра Воробьева, которую называют любимицей музыканта Александра Градского, рассказала, каким запомнила своего наставника. Она призналась, что общалась с ним и после победы в «Голосе», и их связывали истории, которые «нельзя нигде озвучивать». Подробности она раскрыла в интервью порталу «Страсти».

Александра отметила, что никогда не чувствовала себя особенной, так как Градский уделял всем своим ученикам внимание. Но именно с ней он часто выступал.

«Получалось, что мы подходили с ним по репертуару, на одной волне были. Он даже, я знаю, любил из классических композиторов Рахманинова, и это мой тоже самый любимый композитор. На самом деле Александр Борисович к каждому своему артисту находил подход, и он не разделял нас на своих любимчиков и средних артистов. Как-то вот он находил общий язык со всеми ребятами и вовремя всегда что-то подсказывал. Каждый к нему мог обратиться за советом», - поделилась артистка.

О Градском у Воробьевой остались только приятные воспоминания. Она призналась, что всегда считала его удивительным человеком. По ее словам, музыкант никогда не играл на камеру и не носил никаких масок. Какой был на экране — такой и в жизни.

«Он мог и пожурить, но справедливо. Знаете, он мог позвонить в два часа ночи и такой: «Ну что, Санька, конечно же ты не спишь. Я вот сейчас посмотрел твой номер, где ты поешь, и начал плакать». Он такой ранимый был. А столько историй из жизни, которые нельзя озвучивать нигде! Это настоящий рок-н-ролл! Конечно же, мы общались за пределами проекта», - рассказала Александра.

Поделилась певица и самым важным советом, который дал ей композитор. Его слова она вспоминает до сих пор.

«Было очень много советов, но вот один я запомнила всю жизнь. Он говорил: «Никогда не сомневайся в себе». Он так хорошо разбирался в людях, видел насквозь. Это, видимо, и жизненный опыт. Я знала, что мне не надо ничего говорить. Он просто на меня смотрел и говорил: «Иди до конца, тогда у тебя все получится, и люди будут чувствовать в этом». Вот это самый главный совет, который я запомнила и использую до сих пор в своей жизни», - отметила Александра.

Интервью с Александрой Воробьевой про карьеру и личную жизнь читайте на сайте «Страсти».