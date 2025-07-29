«Мог начать ее разбирать»: криминалист о взрыве гранаты времен ВОВ в Волгограде и смерти подростка
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Криминалист Михаил Игнатов прокомментировал взрыв гранаты в Волгограде, в результате которого погиб 14-летний подросток. Сообщалось, что он произошел в одной из квартир дома, а причиной стала детонация боеприпаса, предположительно, времен Великой Отечественной войны.
«Могу предположить, что пацаны ковырялись в каких-то местах, где шли тяжелые бои в 1942-1943 годах, сейчас все понакупали металлоискателей и ищут военные трофеи. Их интересуют каски, оружие, награды – все, что связано с металлом. Скорее всего, нашли неразорвавшуюся гранату, или нашу, или немецкую. Она лежала на боевом взводе, пока ее никто не тронул. Когда ее тронули, от колебаний она могла встать на боевзвод и от малейшего толчка взорваться.
Второй вариант – подросток мог начать ее разбирать, не зная, из чего она состоит. Произошел взрыв, это называется несчастный случай. Взрослым надо предупреждать детей, тем более если дети занимаются поисковыми работами и ищут трофеи. Даже обычные патроны при нагревании могут сдетонировать. Лучше вообще ничего не трогать и вызывать саперов», - сказал Игнатов.
Он отметил, что в данном случае виновных нет. Но вместе с тем важно, где нашли снаряд. Если граната лежала в подвале дома, то на лицо халатность со стороны УК.
«Здесь виновных никого нет. Виновато здесь ненадлежащее воспитание. Вместе с тем надо посмотреть, где нашли снаряд. Если в поле, оврагах, то вина ничья. А если нашли в подвале, которые управляющие компании обязаны содержать в надлежащем состоянии, и не заметили, не убрали, тут халатность со стороны ук на лицо», - заключил эксперт.
Ранее сообщалось о взрыве гранаты у торгового центра в Рязани. В результате погиб один человек, четверо пострадали.