«Мог начать ее разбирать»: криминалист о взрыве гранаты времен ВОВ в Волгограде и смерти подростка

«Могу предположить, что пацаны ковырялись в каких-то местах, где шли тяжелые бои в 1942-1943 годах, сейчас все понакупали металлоискателей и ищут военные трофеи. Их интересуют каски, оружие, награды – все, что связано с металлом. Скорее всего, нашли неразорвавшуюся гранату, или нашу, или немецкую. Она лежала на боевом взводе, пока ее никто не тронул. Когда ее тронули, от колебаний она могла встать на боевзвод и от малейшего толчка взорваться.

Второй вариант – подросток мог начать ее разбирать, не зная, из чего она состоит. Произошел взрыв, это называется несчастный случай. Взрослым надо предупреждать детей, тем более если дети занимаются поисковыми работами и ищут трофеи. Даже обычные патроны при нагревании могут сдетонировать. Лучше вообще ничего не трогать и вызывать саперов», - сказал Игнатов.