Пушкинский бал состоится в Гостином Дворе в Москве

В Гостином Дворе 30 июня состоится Пушкинский бал — одно из главных культурных событий лета 2024 года. Мероприятие станет исторической реконструкцией Большого бала 1899 года, посвященного 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Гостями вечера станут звезды российского шоу-бизнеса: Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Константин Эрнст, Игорь Верник, Ида Галич, Игорь Бутман и другие.

Ведущими вечера будут актеры театра и кино Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева. А организатором выступает корпорация «Синергия» совместно со Всероссийским музеем А. С. Пушкина, Музеем Просвещения «Книжная галерея Вольфсона» и Санкт-Петербургским Пушкинским фондом при поддержке Фонда «Росконгресс» и Российского исторического общества. Сообщается, что цель бала - внести вклад в поддержание культурного и исторического наследия России, познакомить широкую аудиторию с творчеством Пушкина и популяризировать классическую литературу среди молодежи и широкой общественности.

По задумке организаторов, на мероприятии будут «оживать» герои известных произведений Пушкина. Гости смогут познакомиться с собранием уникальных артефактов пушкинской эпохи, среди которых фрагмент рукописного листа со стихотворными строками из пьесы «Скупой рыцарь» и четырьмя рисованными профилями, выполненными рукой поэта. Впервые артефакты были представлены на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года.

«Корпорация “Синергия” активно способствует развитию искусства и культуры в нашей стране. В рамках указа президента о 225-летии со дня рождения А. С. Пушкина мы проведем исторический бал, который не только воссоздаст дух эпохи, но и напомнит широкой общественности об уникальном культурном наследии России», — поделился президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

На балу пройдут дефиле и церемония вручения призов финалистам-победителям Международного конкурса дизайнеров и художников на лучший костюм героев произведений А. С. Пушкина. Кроме того, наградят призеров в номинациях «Театральный костюм», «Эскиз костюма», «Сказочный образ», «Аксессуары пушкинской эпохи» и «Фотоплакат».

За музыкальную составляющую вечера будут отвечать оперные певцы и Большой симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением дирижера Сергея Кондрашова. Прозвучат фрагменты из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П. И. Чайковского, «Алеко» С. В. Рахманинова, «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, а также всемирно известные произведения музыкальной пушкинианы.