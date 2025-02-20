«Мое сердце занято всегда»: 55-летний Владимир Тишко рассказал об отношениях с женщинами

В сердце известного телеведущего Владимира Тишко нет возлюбленной женщины, но оно при этом не стоит без дела. Это в беседе с ним выяснил сайт «Страсти».

«Мое сердце занято всегда! Оно качает кровь по моему организму! И хотелось бы, чтобы оно было занято этим как можно дольше! Что же касается моих отношений с женщинами, то на данном этапе у меня нет никаких обязательств. Я ни с кем не встречаюсь, но я и не ищу никого», — поведал Тишко.

При этом он подчеркнул, что если у него завяжутся новые отношения, то он совершенно не будет против. Кроме того, считает ведущий, разрывы — это не менее важные события в жизни, чем знакомства.

«Что же касается расставаний, то это такая же часть жизни, как и встречи. Еще не известно, что важнее — встретиться или расстаться», — заявил он.

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