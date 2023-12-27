Красота по-русски: модель 60+ Маргарита Никулина об индустрии, возрасте и Вячеславе Зайцеве

Модельная индустрия сильно изменилась. Сегодня для глянцевых изданий снимаются не только стройные девушки, но и модели Plus-size. Исчезли и возрастные ограничения: теперь эта сфера открыта как для 20-летних, так и для женщин старше 40. Дизайнеры, фотографы и сами манекенщицы доказали, что каждая девушка прекрасна и достойна подиума. Сайт «Страсти» пообщался с Маргаритой Никулиной, которая подтвердила, что стать моделью можно даже в 64 года.

6 лет назад Маргарита закончила модельную школу Вячеслава Зайцева. По словам Никулиной, она пришла туда, чтобы побороть комплексы, возникшие еще в детстве: ее дразнили за пухлые губы и худые руки. Теперь она уверенно дефилирует по подиуму, снимается для известных журналов и не собирается останавливаться на достигнутом. Ознакомившись с историей Маргариты, многие женщины перестали стесняться своего тела и бояться возраста. В эксклюзивной беседе Никулина рассказала о съемках в «Модном приговоре», работе с Николаем Басковым и развеяла основные мифы о модельном бизнесе.

Маргарита, Вы закончили институт МЭИ, но при этом Вы давно не работаете по специальности. Расскажите, что привело Вас в модельный бизнес? Чем Вы занимались до этого? Как давно и с чего началось Ваше увлечение модой? В каком возрасте Вы стали профессиональной моделью?

Я работала по специальности 10 лет после окончания института, но поняла, что инженерия — не моя стихия. Я со школы много шила. Даже не со школы, а с самого детства: я в куклы не играла, я их обшивала. Когда был дефицит всего, я обшивала себя, мужа, детей. Также я шила на заказы, ко мне приходили клиентки. Участвовала в профильном конкурсе, в котором я получила 2 место. Поэтому модой я всегда увлекалась.

Когда я работала в КБ (конструкторское бюро, прим. «Страсти»), моя клиентка сказала, что Инна Кольгуненко, известный косметолог, организовала свои курсы. К ней было очень сложно попасть на обучение, но по знакомству это удалось решить. После того как я закончила курс, я поступила в медицинский колледж, чтобы можно было работать, и ушла из КБ. Ко мне приходили клиентки и просили сделать им маникюр и педикюр. Я обучилась и этому. У меня был полный комплекс: лицо, руки, ноги. Какое-то время я работала в салоне, и это меня увлекало. Потом мужа отправили в Катар, и я поехала вместе с ним, продолжая работать косметологом. Там мы жили до пенсии.

Будучи в Катаре, я увидела, что модельная школа Вячеслава Зайцева набирает женщин всех возрастов. Я показала мужу объявление, он одобрил эту идею, и я полетела в Москву в Дом Моды. Там я встретилась с директором и записалась на занятия совершенно свободно: туда могут попасть все женщины. Я очень рада, что я записалась в эту школу, потому что это единственное учреждение, которое соблюдает все традиции русской модельной школы.

Меня очень дружелюбно встретили, все рассказали. Я очень много тренировалась, мне хотелось обучиться модельному шагу. Благодаря этой школе я получила базовый курс классического дефиле. Я пришла учиться в 58 лет, но когда я зачислилась в школу, у меня не было намерений активно сниматься, участвовать в показах. Я пришла туда за уверенностью, но получилось так, что все пошло-поехало.

Как проходило обучение, и какие есть в нем направления? Что для Вас было самым сложным?

Для меня самым тяжелым был модельный шаг. Также в обучение входит фотопозирование, диета, занятие по стилю и макияжу. Модели часто сами себе делают макияж: на съемках могут попросить самосборы.

Занятия школы проходят в Доме Моды Вячеслава Зайцева. Расскажите, как он выглядит изнутри? Что Вас больше всего впечатлило?

В Доме Моды Славы Зайцева очень теплая и добрая атмосфера. Туда всегда приятно приходить.

Присутствовал ли Вячеслав Зайцев на занятиях? Удалось ли Вам с ним пообщаться? Если да, то расскажите, каким модельер был в жизни? Может, у Вас есть какое-то воспоминание, связанное с ним?

Вячеслав Михайлович не приходил на занятия моделей, но он всегда присутствовал на показах. Мне посчастливилось быть на открытии Московской недели моды Вячеслава Зайцева, и там мы с ним смогли пообщаться. Когда он меня увидел, то сразу спросил, какой у меня будет наряд. Я показала ему костюм. Зайцев удивился, что его уже успели сшить, и попросил надеть. Он завязал мне ремешок, поправил воротничок и спросил: «Что у тебя будет на голове?». Я ему принесла шляпу. Вячеслав Михайлович все одобрил.

Он очень трепетно относился к моделям. Зайцев каждую манекенщицу перед выходом осматривал, поправлял. Всегда переживал перед показом и всегда сидел в первом ряду, с интересом смотрел на моделей.

Самое главное — мне посчастливилось участвовать в его юбилейном показе на 85-летие. Это, видимо, был последний показ, на котором он присутствовал.

25 ноября 2023 года прошел первый показ без его присутствия. Я тоже в нем участвовала. Показывали коллекции разных лет, историческую перспективу. Было очень интересно и красочно. Счастлива, что я там оказалась.