Красота по-русски: модель 60+ Маргарита Никулина об индустрии, возрасте и Вячеславе Зайцеве
Модель 60+ Маргарита Никулина рассказала о работе с Зайцевым и «Модном приговоре» .
© Личный архив Маргариты Никулиной
Модельная индустрия сильно изменилась. Сегодня для глянцевых изданий снимаются не только стройные девушки, но и модели Plus-size. Исчезли и возрастные ограничения: теперь эта сфера открыта как для 20-летних, так и для женщин старше 40. Дизайнеры, фотографы и сами манекенщицы доказали, что каждая девушка прекрасна и достойна подиума. Сайт «Страсти» пообщался с Маргаритой Никулиной, которая подтвердила, что стать моделью можно даже в 64 года.
6 лет назад Маргарита закончила модельную школу Вячеслава Зайцева. По словам Никулиной, она пришла туда, чтобы побороть комплексы, возникшие еще в детстве: ее дразнили за пухлые губы и худые руки. Теперь она уверенно дефилирует по подиуму, снимается для известных журналов и не собирается останавливаться на достигнутом. Ознакомившись с историей Маргариты, многие женщины перестали стесняться своего тела и бояться возраста. В эксклюзивной беседе Никулина рассказала о съемках в «Модном приговоре», работе с Николаем Басковым и развеяла основные мифы о модельном бизнесе.
Маргарита, Вы закончили институт МЭИ, но при этом Вы давно не работаете по специальности. Расскажите, что привело Вас в модельный бизнес? Чем Вы занимались до этого? Как давно и с чего началось Ваше увлечение модой? В каком возрасте Вы стали профессиональной моделью?
Я работала по специальности 10 лет после окончания института, но поняла, что инженерия — не моя стихия. Я со школы много шила. Даже не со школы, а с самого детства: я в куклы не играла, я их обшивала. Когда был дефицит всего, я обшивала себя, мужа, детей. Также я шила на заказы, ко мне приходили клиентки. Участвовала в профильном конкурсе, в котором я получила 2 место. Поэтому модой я всегда увлекалась.
Когда я работала в КБ (конструкторское бюро, прим. «Страсти»), моя клиентка сказала, что Инна Кольгуненко, известный косметолог, организовала свои курсы. К ней было очень сложно попасть на обучение, но по знакомству это удалось решить. После того как я закончила курс, я поступила в медицинский колледж, чтобы можно было работать, и ушла из КБ. Ко мне приходили клиентки и просили сделать им маникюр и педикюр. Я обучилась и этому. У меня был полный комплекс: лицо, руки, ноги. Какое-то время я работала в салоне, и это меня увлекало. Потом мужа отправили в Катар, и я поехала вместе с ним, продолжая работать косметологом. Там мы жили до пенсии.
Будучи в Катаре, я увидела, что модельная школа Вячеслава Зайцева набирает женщин всех возрастов. Я показала мужу объявление, он одобрил эту идею, и я полетела в Москву в Дом Моды. Там я встретилась с директором и записалась на занятия совершенно свободно: туда могут попасть все женщины. Я очень рада, что я записалась в эту школу, потому что это единственное учреждение, которое соблюдает все традиции русской модельной школы.
Меня очень дружелюбно встретили, все рассказали. Я очень много тренировалась, мне хотелось обучиться модельному шагу. Благодаря этой школе я получила базовый курс классического дефиле. Я пришла учиться в 58 лет, но когда я зачислилась в школу, у меня не было намерений активно сниматься, участвовать в показах. Я пришла туда за уверенностью, но получилось так, что все пошло-поехало.
Как проходило обучение, и какие есть в нем направления? Что для Вас было самым сложным?
Для меня самым тяжелым был модельный шаг. Также в обучение входит фотопозирование, диета, занятие по стилю и макияжу. Модели часто сами себе делают макияж: на съемках могут попросить самосборы.
Занятия школы проходят в Доме Моды Вячеслава Зайцева. Расскажите, как он выглядит изнутри? Что Вас больше всего впечатлило?
В Доме Моды Славы Зайцева очень теплая и добрая атмосфера. Туда всегда приятно приходить.
Присутствовал ли Вячеслав Зайцев на занятиях? Удалось ли Вам с ним пообщаться? Если да, то расскажите, каким модельер был в жизни? Может, у Вас есть какое-то воспоминание, связанное с ним?
Вячеслав Михайлович не приходил на занятия моделей, но он всегда присутствовал на показах. Мне посчастливилось быть на открытии Московской недели моды Вячеслава Зайцева, и там мы с ним смогли пообщаться. Когда он меня увидел, то сразу спросил, какой у меня будет наряд. Я показала ему костюм. Зайцев удивился, что его уже успели сшить, и попросил надеть. Он завязал мне ремешок, поправил воротничок и спросил: «Что у тебя будет на голове?». Я ему принесла шляпу. Вячеслав Михайлович все одобрил.
Он очень трепетно относился к моделям. Зайцев каждую манекенщицу перед выходом осматривал, поправлял. Всегда переживал перед показом и всегда сидел в первом ряду, с интересом смотрел на моделей.
Самое главное — мне посчастливилось участвовать в его юбилейном показе на 85-летие. Это, видимо, был последний показ, на котором он присутствовал.
25 ноября 2023 года прошел первый показ без его присутствия. Я тоже в нем участвовала. Показывали коллекции разных лет, историческую перспективу. Было очень интересно и красочно. Счастлива, что я там оказалась.
Как попасть на подиум после 60? Какой уровень конкуренции среди моделей данного возраста?
Каждая может стать моделью и выйти на подиум. Но чтобы быть профессионалом и получать гонорары, нужно много работать над модельным шагом, внешностью.
Как часто Вы участвуете в показах? Что испытывает женщина, когда идёт по подиуму и приковывает к себе внимание публики? Приходилось ли Вам дефилировать в плохом самочувствии?
В показах других дизайнеров я участвую регулярно. Помню свой первый показ, было очень волнительно.
Mercedes-Benz Fashion Week — статусный, значимый показ. Меня по кастингу туда отобрали. От волнения я не запомнила, как прошла по подиуму. Это было завораживающее зрелище: я шла и не видела гостей. Все мысли были о том, чтобы не споткнуться (смеется). Потом я посмотрела дефиле по видео, вроде бы, все прошло нормально.
Конечно, перед выходом на подиум чувствуешь волнение, а когда дефилируешь, это все забывается. Самое интересное, что ни одна модель не помнит произошедшего. Уже только по видео можно восстановить события и посмотреть на свои ошибки.
Мне не приходилось дефилировать в плохом самочувствии. Когда выходишь на подиум, ты передаешь свою энергию зрителям. Очень важно, чтобы публика увидела образ. Модель не должна показывать себя, она показывает одежду, чтобы зрители захотели ее купить.
У нас был показ в музее ретроавтомобилей, мы ходили под музыку Дианы Арбениной «Ночной снайпер». Нужно было войти в образ, передать драму. Мне потом сказали, что я шла так, что зал плакал. Значит, я достигла цели.
Модели часто ходят на каблуках, но, говорят, что это вредно из-за большой нагрузки на позвоночник. Так ли это на самом деле?
Совсем не так. Нужно уметь правильно ходить на каблуках. Когда идешь на каблуках, осанка меняется, и вес распределяется равномерно. Походка становится совсем другая. Все, наоборот, расправляется. Естественно, ноги устают, но на осанку это положительно влияет.
В 2021 году Вы дефилировали на «Золотом граммофоне» под живой вокал Николая Баскова. Расскажите, как возникла идея номера?
Я участвовала от модельного агентства Славы Зайцева. В номере задействованы 5 девочек-танцовщиц, и мы, модели, должны были быть похожими на них, только 30 лет спустя. Таким образом я попала на «Золотой граммофон».
О суровости модельных контрактов сложено немало легенд. Действительно ли все контракты составлены не в пользу моделей? Сталкивались ли Вы сами с несправедливостью? Как начинающие модели могут себя обезопасить?
Мне предлагали модельные агентства подписать контракты, но я этого не делала. Там действительно очень жесткие условия. Например, модель не имеет права участвовать в других мероприятиях и работать должна только на это агентство. Если возьмешь работу «на стороне», то получишь большой штраф. Я сотрудничаю со многими агентствами, но контракты я не подписываю.
Модель должна очень внимательно читать контракт. Также нужно сотрудничать с известными агентствами, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Еще необходимо читать отзывы и делать соответствующие выводы.
Существует стереотип, что модель — длинноногая девушка до 25 лет. Какие есть ещё заблуждения об этой сфере? Каждая ли женщина может стать моделью? Важны ли на сегодняшний день внешние данные и возраст? Существует ли верхний возрастной порог?
На сегодняшний день нет никаких ограничений на возраст моделей и их параметры. Самое главное — харизма. Сейчас у нас в показах участвуют разные типажи моделей: и модели Plus-size, и модели нестандартных размеров, и небольшого роста. Модели нужны разные. Если возрастная женщина хочет в эту сферу, то путь для нее открыт. Модельные школы берут на обучение и 50-летних, и 60-летних, и даже 70-летних. Лишь бы были силы и желание.
Маргарита, о Вас писал Vogue Russia, также Вы снимались для Vogue Italia. Расскажите, как Вам удалось попасть в самый известный глянцевый журнал? С чего началось Ваше сотрудничество, и какие у Вас остались впечатления от него?
Мне позвонила журналистка из Vogue Russia и попросила разрешение на интервью. Они еще хотели сделать фото вызывающее, но я на это не согласилась.
Многие модели называли глянцевую индустрию неискренней и жестокой. А что скажете Вы? Какой Вам она запомнилась? Существует ли дружба в модельном бизнесе? Сталкивались ли Вы с подставами от коллег?
Среди моделей есть дружба. У меня не было какой-то подставы, недоброжелательности. Просто я сама ко всем отношусь с добром. Считаю, как ты относишься к другим, так и к тебе. Стараюсь помогать начинающим моделям. У меня многие спрашивают, с чего начать, куда пойти. Конечно, я подсказываю.
Как Вы считаете, что на сегодняшний день понимают под словом «красота»? Какую женщину можно назвать привлекательной?
Красота — понятие относительное. Очень сложно оценивать внешность: губы, глаза, тело. Красота — это про внутреннее свечение. Если душа чистая и человек светится изнутри, то он излучает все прекрасное в этот мир. Личность прекрасна своей душой, энергетикой.
В одном интервью Вы сказали, что в детстве очень комплексовали из-за обидных высказываний мамы. Расскажите, как Вам удалось преодолеть неуверенность? Сколько времени у Вас ушло на борьбу с комплексами?
Я была ребенком с пухлыми губами, но в то время это считалось некрасивым. Мне постоянно говорили: «Что ты свою губу раскатала?». Даже папа называл меня губошлепкой. Из-за этого я в юности на всех фотографиях поджимала губы. Со временем каноны красоты поменялись. Теперь в моде пухлые губы, и я могу не комплексовать.
На сегодняшний день женщины делятся на два типа: есть те, кто борются с возрастными изменениями при помощи пластики, а есть те, кто против экспериментов с внешностью. Чья позиция Вам ближе?
Считаю, каждая женщина вправе делать с собой все что хочет. Не стоит осуждать за пластику. Если кто-то недоволен своей внешностью, то прибегает к пластической хирургии. Конечно, хочется замедлить процессы старения, и я пытаюсь это сделать своими методами. Речь идет про регулярные массажи, микротоки на гиалуроновой кислоте.
Считаю, что ни одна операция не может повлиять на качество кожи. На нее действует косметика, которой нужно регулярно пользоваться. Большое значение имеют питание, образ жизни, мысли — все это отражается на внешности. Если женщина злая, завистливая, то ее внешность становится некрасивой. А если она душевная, излучает доброту, то с возрастом она превращается в красивую бабушку. Я таких много видела в общественном транспорте.
Женщина может делать с собой все что хочет, но душу она изменить не сможет. Кто-то, например, закрашивает седые волосы, а я этого не делаю. Я люблю свой серебряный цвет волос. Просто у нас есть такой стереотип, что это плохо. Но почему? Нужно избавляться от стереотипов.
Маргарита, Вы прекрасно выглядите в 64 года. Расскажите, как Вы поддерживаете молодость и красоту? Как менялся Ваш уход за собой с возрастом?
Я поддерживаю биохакинг (улучшение работы организма с помощью медицинских препаратов, питания, тренировок, прим. «Страсти») регулярно пью витамины. Мое лицо — визитная карточка, поэтому я рано начала за ним ухаживать. Хочу отметить, что я ни разу ничего не колола и не делала ботокс, хотя все об этом говорят.
Могу открыть один свой секрет: на протяжении многих лет пью масло черного тмина. Я почитала, это очень полезно: поднимает иммунитет. Про него написано в Коране, что это средство от всех болезней, кроме смерти.
Говорят, что модели сидят на строгих диетах. А как питаетесь Вы? Есть ли у Вас какие-то запреты?
Я всегда была худая. В молодости мне говорили, что у меня ножки и ручки — прутики. Всю жизнь занималась спортом: в детстве увлекалась фигурным катанием, сейчас хожу на фитнес. У меня нет никаких диет. Я исключила из своего рациона сахар, тортики, соленое и жареное. Стараюсь есть небольшими порциями.
Певицу Валерию и продюсера Яну Рудковскую регулярно критикуют за короткие платья. Как Вы считаете, стоит ли им прислушаться к публике и начать выбирать более закрытые наряды? Уместно ли в наши дни выражение «одежда по возрасту»? Почему с каждым годом проблема эйджизма становится все более актуальной?
Мне кажется, каждый волен одеваться, как ему удобно. Если у Валерии красивые, стройные ноги, то почему бы ей не надеть короткое платье? Я не ношу такую одежду, я люблю брюки. Но считаю, что в коротких платьях нет ничего запретного. Знаю 70-летних моделей, которые одеваются как подростки, но при этом они не выглядят смешно.
Возраст — цифры в паспорте. Мне 64 года, но я себя не ощущаю на этот возраст: я могу дурачиться как ребёнок. Просто у многих сидят запреты в голове.
Вы снимались в «Модном приговоре» с Александром Васильевым. Расскажите, как Вам удалось туда попасть? Какие впечатления у Вас остались от съёмок в передаче? Комфортно ли Вам было работать с Васильевым? Какой он в жизни?
Я попала в «Модный приговор» через модельное агентство Славы Зайцева. Кстати, именно он сделал эту передачу, но затем ее стали вести Александр Васильев, Эвелина Хромченко, Надежда Бабкина. Меня отобрали по кастингу, и я в течение двух лет снималась. Очень приятные воспоминания от шоу. Для меня всегда было интригой, какой образ мне достанется.
Александр Васильев очень милый, добрый, он излучает положительную энергетику. Мы с ним фотографировались, общались. Также и с Бабкиной: она простая в общении, очень интересная, красивая.
«Модный приговор» выходил в эфир 16 лет. Как Вы считаете, в чем успех передачи? Хотелось бы Вам, чтобы она вернулась в эфир? Есть ли на сегодняшний день шоу, способные повторить успех «Модного приговора»? Возможна ли передача без участия Васильева?
Надеюсь, передача возродится, вернется в эфир, потому что зрители ее смотрели и любили. Там рассказывали о модных тенденциях. Сейчас хорошо было бы рекламировать наших дизайнеров, которые делают великолепные коллекции.
Без Александра Васильева я не представляю это шоу, потому что он — историк моды, он очень эрудированный.
В 2023 году не стало двух законодателей моды: Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева. Как Вы считаете, что позволяло им идти в ногу со временем и создавать тренды? Кто может занять их место? Кто из современных модельеров/ дизайнеров способен вывести индустрию на новый уровень?
Очень печально, что в этом году не стало двух великих кутюрье. Я не успела поучаствовать в показах Юдашкина, но я счастлива, что была у Славы Зайцева. На данный момент я не знаю таких дизайнеров, которые соответствовали бы уровню Валентина и Вячеслава.
Игорь Чапурин, Игорь Гуляев — достойные специалисты, но у них свое видение моды.
Для многих женщин Вы являетесь примером для подражания. А кто вдохновляет Вас? Есть ли известная модель/ личность, которая Вас мотивирует? Какая Ваша профессиональная мечта?
Мне очень нравится Синди Кроуфорд. Но я не хочу никому подражать: у каждой модели своя изюминка. Хочу быть самой собой. Я поздно начала карьеру, в 58 лет, но я хочу дальше развиваться и выйти на международный подиум. Мечта — встретиться с Донателлой Версаче.
Я вдохновляю многих женщин: не только возрастных, но и молодых. Мне пишут многие девушки и говорят, что, глядя на меня, они не боятся старости. В то же время их желание меня мотивирует. Я — не идеал, но я стремлюсь к совершенству. Я счастлива, что моя жизнь так повернулась, что я могу вдохновлять других женщин. Жизнь в 50 лет не кончается!
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Страсть – сильное чувство, которое не контролируется разумом.